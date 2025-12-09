El Consejo de Ministros aprueba la condonación de 4.000 millones de euros de la deuda gallega

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros -4.010 millones de los cuales se corresponden con Galicia-, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común. El Ejecutivo calcula que los gobiernos autonómicos podrán ahorrarse hasta 6.700 millones de euros en intereses, que, a partir de ahora, podrán ir dirigidos a reforzar políticas sociales como sanidad, educación o dependencia. La ministra portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría, detalló que esta medida permitirá corregir el sobreendeudamiento que viene derivado de la crisis financiera del 2010-2013, y aprovechó para recordar que en estos últimos siete años de legislatura, las comunidades autónomas han recibido del Estado más de 300.000 millones de euros más de los que percibieron con la Administración precedente durante los siete años del anterior Gobierno del Partido Popular.

En cualquier caso, Andalucía (18.791 millones) y Cataluña (17.104 millones) serán las comunidades más beneficiadas en términos absolutos, seguidas de la Comunidad Valenciana (11.210 millones), Madrid (8.644 millones), Castilla-La Mancha (4.927 millones), Galicia (4.010 millones), Castilla y León (3.643 millones), Murcia (3.318 millones), Canarias (3.259 millones), Aragón (2.124 millones), Baleares (1.741 millones), Extremadura (1.718 millones), Asturias (1.508 millones), Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones). En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado ya que quieren aprovechar la medida proponiendo que se les compense de forma similar con sus sistemas forales.

La metodología para estimar este reparto consta de tres fases. En la primera se ha calculado el diferencial entre el endeudamiento que registraron las comunidades durante el cierre del 2009 y el del 2013, y ese endeudamiento se compara con el registrado entre el cierre del 2019 y el del 2023. Esta primera fase arroja una condonación media del 19 % de la deuda autonómica total, vigente al cierre del 2023.

En la segunda fase se establece una condonación adicional a todas las CCAA que se sitúan por debajo de la media del 19,3 % de la deuda condonada sobre el total. «Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios», ha aclarado Montero.

Y en la última fase, Hacienda ha realizado dos ajustes para «mayor equidad»: «En primer lugar, identificar a la comunidad autónoma que registra una mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, es la Comunidad Valenciana, que tendría 2.284 euros por habitante ajustado y, por tanto, es la cifra de referencia». A continuación, se eleva la condonación de la deuda hasta alcanzar este mismo importe para aquellas comunidades que hayan registrado una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre el 2010 y el 2022.