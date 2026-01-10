Besteiro, a los críticos: «Cando o ruído se impón ao debate, perdemos todos»

Besteiro, en el Comité Nacional del PSdeG Sandra Alonso

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha aprovechado este sábado su intervención en el comité nacional del partido -el máximo órgano entre congresos- para advertir a las voces críticas que «cando o ruído se impón ao debate, perdemos todos». Así se expresaba al final de un discurso en el que ha hecho una cronología detallada del caso de José Tomé, día a día, para defender su gestión y tratar de demostrar que nunca ocultaron nada, que supieron de la denuncia a través de una tercera persona y que actuaron con criterio, sin presiones, para defender a la víctima. Sin señalar a nadie, el secretario xeral sí puso sobre la mesa unos hechos que dejan entrever la existencia de juego sucio. «O luns día 8, Lara Méndez recibiu pola mañá a chamada dun programa de TV que lle pregunta por unhas denuncias na canle interna do partido, das que ela nada sabía. Sabedes cando se presentaron? Ese mesmo día pola noite, como logo soubemos. Curioso: preguntan por unhas denuncias que aínda non estaban presentadas. E non foi ata o mércores día 10 cando o partido recoñeceu a súa existencia», detalló el líder socialista.

En su relato de los hechos, Besteiro recuerda que el martes día 9 por la mañana ese mismo programa le pregunta por las denuncias durante el acto del fundador del partido, Pablo Iglesias, celebrado en Madrid. «Respondín coa verdade: descoñecía a súa existencia. Esa mesma noite, o programa emítese manipulando toda a información», precisó el secretario xeral del PSdeG, quien aclara que, un día después, una vez que la denuncia llega a Ferraz, la dirección gallega del partido actúa, pidiendo las actas a José Tomé. «Non faría falta entrar ao detalle do ocorrido en Lugo, pero creo que é necesario facelo para entender ata que punto se deformaron os feitos, ata impoñer mediaticamente algo que non sucedeu», lamentó el secretario xeral en su intervención.

Besteiro recordó que el caso del regidor de Barbadás, Xosé Manuel Valcárcel, se actuó de igual, una vez que tuvo conocimiento la organización provincial del partido, pero no mencionó en su discurso las dos denuncias por acoso presentadas por dos exconcejalas contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el teniente de alcalde, José Manuel Lage. En este caso, al ser miembros del comité federal es la dirección de Madrid la que tiene las competencias estatutarias para actuar.

Al final de su discurso, Besteiro ha asegurado que Galicia precisa un socialismo unido, coherente y centrado en «traballar pola igualdade, defender dereitos, protexer ás persoas e estar á altura da confianza que a cidadanía puxo en nós». Una alternativa política, ha dicho, frente a la derecha y el nacionalismo, dirigida a las mayorías sociales para preservar un modelo de bienestar pensado en la solidaridad territorial. «Un socialismo con valores compartidos pola maioría dos galegos e galegas, e con políticas públicas útiles, capaces de responder aos intereses reais da maioría social. Esa bandeira é a nosa. E esta é a batalla de todo o socialismo», concluyó.