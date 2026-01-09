Un juez anula el plan de relevo generacional del Sergas, que ofrece contratos de tres años a los médicos de hospital que acaban el mir
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Declara nula la medida de la Xunta por vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad; la sentencia es recurrible09 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un juzgado de Santiago acaba de anular el programa de transición generacional del personal facultativo de instituciones hospitalarias que puso en marcha el Sergas en el 2023 para retener a los médicos que finalizan el