Un juez anula el plan de relevo generacional del Sergas, que ofrece contratos de tres años a los médicos de hospital que acaban el mir

El programa se puso en marcha para retener a los médicos que acaban el mir en atención hospitalaria, en la foto un quirófano del CHUS XOAN A. SOLER

Un juzgado de Santiago acaba de anular el programa de transición generacional del personal facultativo de instituciones hospitalarias que puso en marcha el Sergas en el 2023 para retener a los médicos que finalizan el