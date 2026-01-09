Emerxencias incorpora un dron subacuático para la búsqueda de personas desaparecidas
GALICIA
«O novo equipo pode acadar unha profundidade de ata 300 metros en augas interiores», afirma la Xunta09 ene 2026 . Actualizado a las 13:17 h.
La Axencia Galega de Emerxencias (Axega) acaba de incorporar un nuevo dron subacuático para la búsqueda de personas desaparecidas en aguas interiores. Con este nuevo equipo, se incrementan las capacidades operativas de los recursos de emergencias en búsquedas a grandes profundidades, ya que permite «acadar unha profundidade de ata 300 metros», afirmó la Xunta. Tiene un valor superior a los 24.000 euros y su incorporación responde a una necesidad detectada en actuaciones previas. Paralelamente, puede emplearse para otro tipo de situaciones, como la búsqueda de objetos relacionados con algún tipo de investigación, siempre coordinadas por la Guardia Civil o la Policía Nacional.
Además, este aparato dispone de un brazo articulado que permite la recuperación o manipulación de objetos y de una autonomía de hasta cuatro horas, lo que facilita realizar intervenciones prolongadas sin interrupciones. «Trátase dun sistema moi versátil e polivalente porque está preparado para a futura integración de novos sensores, sistemas de posicionamento e tecnoloxías de captación de imaxe, o que permitirá ampliar as súas funcionalidades e adaptalo a diferentes escenarios operativos e necesidades de investigación», explicó la Consellería de Presidencia.
Los equipos de emergencias transfronterizas podrán incrementar sus capacidades técnicas en entornos acuáticos al reforzar los medios disponibles para la búsqueda, localización y apoyo a las investigaciones subacuáticas.
Esta adquisición se enmarca dentro del proyecto Asistencia Transfronteriza de Emergencias (Atempo), que tiene como finalidad mejorar la preparación, coordinación y respuesta de los servicios de emergencias mediante «a dotación de novos recursos tecnolóxicos e a cooperación transfronteiriza», detalló la Xunta.