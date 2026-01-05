La Xunta convoca ayudas para la instalación de cierres fijos para prevenir de ataques del lobo este 2026

Huellas de lobo en la aldea de Pradeda de Arriba. ROI FERNANDEZ

La Xunta destina 400.000 euros en ayudas para que los ganaderos prevengan los ataques del lobo en este 2026 a través de vallados fijos, tal y como publica este lunes el Diario Oficial de Galicia —DOG—.

Las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas del tipo de ganado bovino, ovino, caprino, porcino de la raza celta y equino que figuren en el Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras —REGA— de Galicia podrán solicitar estas ayudas. Por otro lado, el plazo de presentación de solicitudes es de un mes a partir de este martes 6 de enero y el importe máximo de esta ayuda será de 3,5 euros por metro lineal hasta un máximo de 1.750 euros por vallado fijo electrificado. Por otro lado, en el caso de los vallados fijos con malla ganadera o cinegética metálica, el importe máximo de la aportación será de 4,5 euros por metro lineal; hasta un máximo de 4.500 euros por explotación.

Estas ayudas para prevenir los ataques de los lobos se unen a dos órdenes previas ya publicadas en diciembre que también tienen como objetivo prevenir de diferentes formas los daños que provoca esta especie —así como los osos y los jabalíes— en el sector agroganadero gallego.

El pasado 16 de diciembre, el DOG publicó la orden en la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la prevención de los daños que provocan especies concretas de fauna silvestre en el 2026. En ellas, se incluye un presupuesto de 325.000 euros para medidas frente al lobo. En ese mismo día, la Xunta también publicó la orden de ayudas para la contratación de personas cuidadoras de ganado, una línea que la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático convocó por primera vez en el 2023 mediante la cual los ganaderos pueden acceder a una subvención de hasta 16.500 euros y solicitar el pago de un anticipo de hasta el 50 % del importe concedido.