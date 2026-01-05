Galicia registró 54 fallecidos por ahogamiento en el 2025

Imagen de archivo de un socorrista en la playa de Riazor CESAR QUIAN

En el 2025, Galicia registró 54 ahogamientos no intencionales, según los datos del Informe Nacional de Ahogamientos (INA). En el conjunto nacional hubo 472 muertes por este tipo de incidentes. Esta es la segunda peor cifra desde el 2015, aunque solo representa una defunción más que en el 2024. Para la Federación de Salvamento y Socorrismo (RFESS), estos datos consolidan una «tendencia preocupante».

El final del año estuvo marcado por un dato especialmente negativo: en diciembre, 31 personas murieron por ahogamiento, lo que demuestra que el riesgo no desaparece fuera del verano, sino que se mantiene activo durante todo el año. La población adulta y de edad avanzada es la más vulnerable a estos accidentes, ya que la mitad de las defunciones se concentran en personas mayores de 45 años. Aquellos con mayor riesgo se sitúan entre los 65 y los 74 años, seguidos de los mayores de 75. El escenario más frecuente en este tipo de incidente son las playas, con más de la mitad del total, seguidas por los ríos, con 88 muertes; las piscinas, con 49, y otros espacios acuáticos como embalses, canales o puertos, el resto. Con respecto a la vigilancia, el informe señaló que 422 muertes sucedieron en lugares que carecían de socorrista o en los que su atención no era activa en el momento del incidente.

Cómo actuar ante un ahogamiento: «Hay que llamar de inmediato al 112, es mejor que haya una persona herida que dos» Claudia Prego / R. S.

Por tercer año consecutivo, Andalucía es la comunidad autónoma con más ahogamientos no intencionales, con 81 muertes, seguida de Canarias, con 75; la Comunidad Valenciana, con 65; Galicia, con 54; y Cataluña, con 53 fallecidos. Por detrás aparecen Castilla y León (31), Baleares (26), País Vasco (14), Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, Cantabria (13 cada una), y Asturias (11). Las cifras más bajas se registran en Aragón (6), la Comunidad de Madrid (5), Navarra y La Rioja (4 cada una), Extremadura (3) y Melilla (1). Un 81,5 % de los ahogamientos fueron sufridos por hombres frente a un 18,5 % por mujeres, 392 eran de nacionalidad española.

El informe destaca que 47 menores de edad perdieron la vida por ahogamiento (10 % del total), lo que remarca la necesidad de mantener una supervisión constante y llevar a cabo una «educación preventiva desde la infancia», según la RFESS, que también afirmó que este tipo de muertes podrían evitarse «con una mayor conciencia social del riesgo», así como prolongando la presencia de socorristas y profesionales de la seguridad acuática durante todo el año.