El PSdeG exige consultas especializadas para 120.000 enfermos de covid persistente

La parlamentaria socialista Elena Espinosa.

La portavoz de Sanidade del PSdeG en el Parlamento de Galicia, Elena Espinosa, ha recriminado a la Xunta que «deixe tirados» a los -según estimaciones de especialistas- 120.000 enfermos de covid persistente que hay en Galicia tras el cierre de la unidad de enfermería específica de Ourense, «a única que resistía».

Espinosa criticó que los afectados deben ahora «peregrinar» por diferentes consultas de especialistas, ya que el virus afecta a «todos os sistemas orgánicos» y genera síntomas muy diversos. La parlamentaria reclamó que se reactiven las unidades covid en todas las áreas sanitarias, ya que esos pacientes necesitan la misma atención que otras enfermedades crónicas, y si no se les trata se producirán «custes sociais, económicos e humanos moito maiores o día de mañá».

Espinosa recordó que se registraron 762.301 casos de covid en Galicia, y entre el 10 % y el 20 % derivaron en casos persistentes, por lo que según los especialistas y las asociaciones de afectados podrían alcanzarse los 120.000 enfermos en la comunidad .