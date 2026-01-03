El cónsul de Venezuela en Galicia traslada que el Gobierno de su país prepara una «inmediata lucha armada»

Consulado de Venezuela

Martín Pacheco Morillo, cónsul general de Venezuela en Galicia, Asturias y León, advierte que el Gobierno de su país no ha dudado en hacer un llamamiento a la población para levantarse en armas ante la operación desplegada esta mañana por Estados Unidos. Requerido por La Voz de Galicia para valorar la situación generada por el asalto y la anunciada captura del presidente Nicolás Maduro, el cónsul optó por leer el comunicado que ha recibido este mediodía remitido desde el Ejecutivo venezolano, aunque también quiso asegurar a sus compatriotas en Galicia y el resto del noroeste de la Península que «la situación en Venezuela está controlada. Hay muchas versiones, esperen nuevas informaciones que en cuanto las tengamos en forma oficial las haremos transmitir», concedió Pacheco. Según señaló, el personal del consulado ubicado en Vigo se mantiene «en reunión permanente al servicio de cualquier emergencia que pueda producirse. Ojalá que no», añadió.

El cónsul rechaza aceptar de momento que el presidente Maduro haya sido capturado. «Nosotros, tanto no tengamos una información contrario, no podemos hacernos eco de versiones que no sabemos si son ciertas», responde Martín Pacheco. «Esperamos instrucciones de nuestros organismos superiores que es el presidente de la República, la cancillería y la embajada en Madrid.»

En su lectura del comunicado que acababa de recibir de su Gobierno, el representante oficial venezolano en Galicia resalta que la República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolano, en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en sus artículos 1 y 2 que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los estados y la prohibición del uso de la fuerza.

Martín Pacheco traslada que el trasfondo de la operación militar es el control de los recursos naturales del país. «El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales», subraya en su lectura del texto oficial.

Según la misma comunicación difundida por el responsable del consulado de Venezuela en Vigo Nicolás Maduro habría dejado dispuesto cómo responder a un posible ataque exterior. «El presidente Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas, en estricto apego a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación», además de decretar el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, «para proteger los derechos de la población y pasar de inmediato a la lucha armada», lee textualmente el cónsul. «Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista», añade en su traslado del comunicado recién emitido desde Caracas.

Por ello traslada que se ha ordenado la activación del Comando para la Defensa Integral de la Nación, instando a una «fusión popular-militar-policial» para repeler lo que consideran un intento de reinstaurar una «guerra colonial», concluye el cónsul de Venezuela en Galicia, periodista de profesión, además de abogado y locutor y productor de radio y televisión.

Concentración hoy

La Asociación Galego-Bolivariana AGABO ha convocado para las 20 horas de hoy una concentración ante el consulado de Venezuela en la calle Marqués de Valladares de Vigo, para condenar «os ataques militares e golpe de estado impulsado por Donald Trump». La organización respaldada por diversos partidos y sindicatos, además de asociaciones sociales señala que «ningunha narrativa imperialista xustifica unha intervención militar: nin a seguridade, nin a loita contra o suposto narcotráfico, nin intereses xeopolíticos ou económicos poden estar por riba do dereito dos pobos a decidir o seu futuro sen ameazas, sancións nin imposicións».