Nazareth Cendán sustituirá a Ethel Vázquez como parlamentaria del PPdeG

El PPdeG ha confirmado que Nazareth Cendán Gayoso tomará posesión como diputada en el próximo pleno del Parlamento de Galicia. Sustituirá a la exconselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que el pasado lunes anunció su renuncia al acta y al puesto de secretaria de la Mesa de la Cámara para volver a su puesto de ingeniera en Augas de Galicia.

Nazareth Cendán fue concejala del PP en A Coruña durante el mandato 2019-2023, cuando desde la oposición fuen responsable de las áreas de Turismo, Mercados, Comercio y Fiestas. Es licenciada en Derecho por la UDC y ha trabajado en el ámbito bancario y en la consultoría de responsabilidad social corporativa. Desde el 2017 forma parte del gabinete de la Consellería de Mar, donde participó en políticas de sostenibilidad y desarrollo.