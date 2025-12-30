La Xunta mantiene en el 2026 los descuentos del 40 % en los autobuses autonómicos

Viajeros accediendo a autobuses interurbanos en la estación de A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

La Xunta mantiene desde este jueves, 1 de enero, el descuento del 40 % en los autobuses interurbanos de su competencia, en el transporte de la ría integrado en el área de transporte metropolitano de Vigo —conexiones Cangas-Vigo, Moaña-Vigo, ida y vuelta— y en el tren en la área de transporte metropolitano de Ferrol.

Así lo recoge el Diario Oficial de Galicia en la orden que publica este martes, que permite continuar con estas bonificaciones del 40 % en el transporte público autonómico, que se aplican sobre las tarifas de los bonos multiviaje y de las tarjetas de movilidad de Galicia. Con esta tramitación y publicación en el DOG, el Ejecutivo autonómico garantiza que las bonificaciones a los usuarios del transporte público autonómico tengan continuidad, sin interrupción, desde el 1 de enero.

Aunque la orden establece como plazo de aplicación de los descuentos hasta el 31 de enero, ya prevé la ampliación del período en que se aplicará la minoración, garantizando su continuidad en el tiempo.

«O Goberno galego vén aplicando desde o 1 de setembro do 2022 os descontos adicionais nas tarifas aplicables no transporte público de titularidade autonómica, tras a adhesión ás axudas directas adoptadas polo Estado que fixara nun 30 % e o ano pasado reduciu ao 20 %, mentres que a Xunta mantivo o 20 % que viña abonando pola súa parte», asegura la Consellería de Presidencia en un comunicado.

Además de este descuento genérico, la Xunta aplica otra serie de rebajas en el transporte interurbano: la reducción del 10 % sobre la tarifa en efectivo; descuentos adicionales del 15 % para usuarios recurrentes y hasta el 50 % para familias numerosas, así como los transbordos gratuitos en las áreas de transporte metropolitano.

Por otra parte, la tarjeta Xente Nova proporciona 60 viajes gratis al mes para menores de 21 anos, lo mismo que la tarifa especial para mayores de 65.