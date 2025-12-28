Casi 4.000 pacientes usaron el programa que permite retirar fármacos sin receta

Algunos de los medicamentos no demorables incluidos en el listado, en una foto en la farmacia central de Baio, ANA GARCÍA

Un total de 3.998 pacientes ya se han acogido al programa de prescripción de medicamentos no demorables que la Xunta puso en marcha en febrero en colaboración con los colegios oficiales de farmacéuticos. A lo largo de estos diez meses de funcionamiento del programa, la red sanitaria pública concertó una media de 19,1 citas diarias para la renovación de medicación sin demora y que se necesita para el tratamiento de ciertas dolencias crónicas.

La medida tiene como fin, según explica la Xunta, disminuir el número de consultas forzadas o sin cita en los centros de atención primaria, evitar el bloqueo de las agendas médicas, reducir los desplazamientos innecesarios de los usuarios y aminorar la interrupción de tratamientos y los posibles problemas que esto puede acarrear para la salud de los enfermos.

La distribución de las citas vinculadas a este programa sitúa a la ciudad de Vigo como la localidad con mayor adherencia, con 545 consultas, seguida por A Coruña, con 340, y Santiago, con 211. Más allá de las siete grandes ciudades gallegas, el ayuntamiento de Narón (92 citas), Redondela (90) y Baiona (74) son los municipios que cuentan con una mayor participación en el programa.

Las medicaciones retiradas con mayor asiduidad en estos primeros diez meses de funcionamiento de la iniciativa son los tratamientos de insulina, los fármacos para tratar la hipertensión, los antiacoagulantes y determinadas terapias inmunosupresoras y de carácter neuropsiquiátrico.

El listado de medicamentos fue consensuado para priorizar aquellos cuya suspensión puede tener efectos negativos sobre la salud de los pacientes. En junio se incorporaron nuevos medicamentos a la lista inicial, como la adrenalina o tratamientos analgésicos para los procesos oncológicos.