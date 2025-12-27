Besteiro usa el supermercado municipal de Pol como ejemplo de política para fijar población

«Garantir servizos básicos no rural é unha condición imprescindible para fixar poboación». Eso es lo que quiso trasladar el secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, mientras hacía la compra este sábado en el primer supermercado municipal de Galicia. Ubicado en el concello lucense de Pol abrió hace pocos días después de que el Gobierno municipal tomara las riendas del establecimiento que llevaba cerrado unos dos años, obligando a los vecinos del municipio a desplazarse entre diez y doce kilómetros para hacer la compra en los vecinos concellos de Meira o de Castro: «Os socialistas non cremos nunha Galicia a dúas velocidades, nin nun país dividido entre o rural e a costa», dijo Besteiro, quien estaba acompañado del alcalde socialista de la localidad, Lino Rodríguez.

«Fixar poboación tamén é isto: ter servizos, poder abastecerse no día a día no propio concello e vivir con dignidade», dijo Besteiro al tiempo que recordó que la crisis demográfica existe y solo se combate con hechos concretos y políticas útiles pegadas a la realidad del territorio. Desde Pol, Besteiro añadió que este tipo de iniciativas ejemplifican la forma de entender la gestión pública por parte del socialismo: «Poñer os recursos ao servizo da xente, responder ás necesidades reais e coidar o territorio».