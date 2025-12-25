Las ocupaciones en los albergues de la red pública del Xacobeo crecen, hasta el mes de noviembre, un 3,2 % respecto al 2024

Peregrinos haciendo cola en el albergue de Arzúa. Sandra Alonso

En lo que va de año, con más de 500.000 compostelas entregadas y a expensas de que se añadan los datos del mes de diciembre, los albergues de la Xunta de la red pública del Xacobeo suman un total de 261.073 noches: un incremento del 3,2 % respecto al año pasado —8.244 más—. Dividido por meses, agosto fue el más concurrido, con un total de 38.799 noches registradas; le siguieron julio, con 35.190; septiembre, con 32.662; mayo, con 32.594, y junio, con 31.907. Según estos datos, en el período de mayo a septiembre se supera la media de 30.000 noches por mes.

El Camino Francés se erige como la ruta más demandada, con 107.274 pernoctaciones de enero hasta noviembre: 288 más que en el 2024 durante el mismo período. Aunque le sigan de lejos los albergues del Camino Portugués con sus 57.281 noches, fue la ruta con mayor crecimiento respecto al curso anterior, con 4.129 más. El Camino Inglés, con 20.270 noches, fue el segundo de mayor crecimiento, con 3.163. Por otro lado, el camino Mozárabe-Vía de la Plata tuvo 18.588 y el Primitivo un total de 17.847. El mes de mayor afluencia para el Camino Francés fue julio y para los caminos Portugués, Inglés y Primitivo fue agosto. El de la Vía de la Plata fue mayo.

Peregrinos en el casco antiguo de Santiago. PACO RODRÍGUEZ

En lo que a provincias se refiere, A Coruña es la que registra el mayor número de noches en albergues —incidiendo en que es la demarcación en la que confluyen las rutas jacobeas—, con un total de 100.904. En segunda posición está Lugo, con 87.084; en tercera, Pontevedra con 59.348 y en cuarta Ourense, con 13.727.

Pasos agigantados

Además de la medición tangible que acarrean las compostelas, Turismo de Galicia monitorea la ruta jacobea con sensores para conocer de una manera más detallada los flujos turísticos a través de las posibilidades que otorga el big data.

De esta forma, con los datos actualizados a octubre del 2025 y teniendo de muestra los caminos Francés, del Norte y el Primitivo, las mediciones permiten calcular de manera estimada que, por cada compostela emitida, circulan, en promedio, 1,7 peregrinos por estas rutas.