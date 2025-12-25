Los contratos caducados dejan en precario decenas de servicios en los concellos gallegos

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Camión de recogida de la basura selectiva en Ourense
Camión de recogida de la basura selectiva en Ourense MIGUEL VILLAR

Ralentizan la renovación del transporte y afectan al ciclo del agua o a la gestión de la basura

26 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Los contratos que garantizan el funcionamiento de los servicios públicos son, para muchos concellos gallegos, un auténtico quebradero de cabeza que acaban impactando en los ciudadanos. Un recorrido por las diferentes ciudades y cabeceras de

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 70% dto.
Suscripción WEB 24€/año Por solo 2€ al mes Suscríbete