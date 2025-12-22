Qué hacer esta semana en Galicia: Música, magia y gastronomía por Navidad

Imagen de archivo de una actuación de Los Secretos MARCOS CREO

Espero que se hayan portado bien este año, porque Papá Noel llega esta noche cargado de regalos, así como Galicia lo hace de actividades que hacer durante los próximos días con los más pequeños, o sin ellos. Repasamos los programas de Navidad de las ciudades gallegas, en una semana con eventos lúdicos, pistas de hielo y paseos bajo las luces por toda la comunidad. Aunque la magia de la Navidad no será la única que invada las calles gallegas. Martín Varela continúa con su espectáculo «Reinventio» en Pontevedra y Lugo y otros de los mejores ilusionistas del mundo aterrizan en nuestro territorio para participar en el Galicia Magic Fest.

Además, habrá espacio para la música, con los conciertos de Los Secretos y Carlos Núñez en A Coruña, tributo a ABBA en Santiago y Ourense y las mejores orquestas gallegas en diversos municipios. Y también para la gastronomía, a través de la Festa da Empanada de Costrelas de A Rúa; y para el humor, con David Amor, Javier Veiga y Róber Bodegas visitando varias ciudades gallegas.

Programas navideños de las ciudades gallegas

Turistas en la Porta do Sol de Vigo para ver las luces navideñas MEIRA PAZ

Os presentamos algunos de los planes navideños que puedes hacer en cinco de las siete ciudades gallegas.

Vigo

Es la estrella de estas fiestas, y lo sabe. Al espectáculo de luces, la urbe suma dos actividades especiales durante la semana en la que Papá Noel deja sus presentes a los gallegos que se hayan portado bien. En primer lugar, para los más pequeños, abre Vigolandia este viernes en el Instituto Ferial de Vigo. Allí, podrán disfrutar de hinchables, talleres de todo tipo, láser tag, animación musical y mucho más. La entrada cuesta 8 euros y estará disponible hasta el próximo martes en horario de tarde.

DÓNDE: INSTITUTO FERIAL DE VIGO

CUÁNDO: ENTRE EL VIERNES Y EL MARTES EN HORARIO DE TARDE, HASTA LAS 20.00 HORAS

PRECIO: ENTRADA A 8 EUROS

El Concello de Vigo prohíbe la noria de Navidad a partir de las diez de la noche por exceso de ruido La Voz

Y, además, Santa Claus también sacará su moto a relucir, con una nueva papanoelada motera. Los interesados en acompañarle este sábado en esta ruta por las calles de Vigo, deberán llevar su moto, un buen disfraz para que se esconda entre la multitud y caramelos para repartir entre los niños. Se llama a todos los interesados a concentrarse en el barrio de Navia a las 14.00 horas, para salir desde allí a las cuatro de la tarde. Allí también se recogerá alimentos no perecederos y juguetes para los más necesitados, que podrán llevar los participantes.

DÓNDE: DESDE EL BARRIO DE NAVIA

CUÁNDO: SÁBADO, DESDE LAS 14.00 HORAS, CON SALIDA A LAS 16.00

PRECIO: DONACIONES VOLUNTARIAS

Santiago

La capital de Galicia celebra la Navidad con diversas actividades antes de Fin de Año. El sábado se realiza la Festa do Apego, una jornada de música, teatro y juegos dirigida a los más pequeños. Se realizará entre el mediodía y las ocho de la tarde en el Auditorio de Galicia. Y el martes, día 30, se puede asistir al Palco da Música de la Alameda para disfrutar de la orquesta Malabares de Pistacatro con un chocolate con churros y decorar con sus deseos el árbol navideño del céntrico parque.

DÓNDE: AUDITORIO DE GALICIA Y LA ALAMEDA

CUÁNDO: EL SÁBADO Y EL PRÓXIMO MARTES

PRECIO: SEGÚN CONSUMICIÓN

Ana Karina García, vocalista de Abba The New Experience: «No versionamos a ABBA, hacemos los temas como son» a. g. chouciño

Y para los que prefieran una opción musical, una de las mejores bandas tributo a ABBA —y con una cantante con raíces gallegas— visita el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago este sábado, a las nueve de la noche. Se pueden obtener entradas desde 33 euros a través de la página web de Ataquilla.

DÓNDE: PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES

CUÁNDO: SÁBADO, A LAS 21.00

PRECIO: DESDE 33 EUROS

A Coruña

Este fin de semana, la ciudad prepara su Festa Infantil de Nadal, que recorrerá distintos puntos de la urbe. Se celebrará el sábado a las 16.30 en el Centro Cívico Castrillón y, una hora después, en el Centro Cívico Monelos. El domingo también se desarrollará en el Centro Cívico Eirís, a las 16.30, y en el Centro Cívico San Diego, a las 17.30 horas.

DÓNDE: CENTROS CÍVICOS CASTRILLÓN, MONELOS, EIRÍS Y SAN DIEGO

CUÁNDO: SÁBADO Y DOMINGO POR LA TARDE

PRECIO: GRATIS

Ourense

En la capital termal, la Navidad se celebra al ritmo de la música. Las calles se animarán con la típica carroza musical, con Tetas Band —el viernes, entre las 19.00 y 21.00 horas— y con Etiqueta Negra —el sábado, entre las mismas horas—. Además, el auditorio acogerá el domingo los espectáculos musicales de La Granja de Zenón, dirigido a un público infantil a partir de las cuatro de la tarde y por un precio de 30,80 euros, y de Revolution Tour ABBA, que un día después de tocar en Santiago, lo hará en la capital ourensana desde las ocho de la tarde y con entradas a 33 euros. Y el próximo martes habrá animación infantil en la praza Maior con Tribu a partir de las 19.00 horas.

DÓNDE: CALLES Y AUDITORIO DE OURENSE Y SU PRAZA MAIOR

CUÁNDO: ENTRE EL VIERNES Y EL PRÓXIMO MARTES, POR LA TARDE

PRECIO: ESPECTÁCULOS DEL AUDITORIO, A 30,80 Y 33 EUROS. EL RESTO, GRATUITOS

Pontevedra

Papá Noel aún estará este miércoles en las Galerías Oliva. Además, los más pequeños también pueden asistir al Nadal Xogos, un evento lúdico instalado en el Recinto Ferial con talleres, hinchables, pista de kart, atracciones y mucho más. Estará abierto hasta el 5 de enero, menos el día de Navidad y de Año Nuevo, en horario de 16.30 a 20.30 —salvo los días previos a los festivos, que cerrará a las 18.30 horas—.

DÓNDE: RECINTO FERIAL DE PONTEVEDRA

CUÁNDO: HASTA EL 5 DE ENERO —CERRADO LOS FESTIVOS—

PRECIO: ENTRADA GRATUITA PRESENTANDO TIQUE DE COMERCIO LOCAL

Los Secretos y Carlos Núñez en A Coruña

Carlos Núñez durante un concierto en la plaza de María Pita EDUARDO PEREZ

En la ciudad herculina, la música toma un papel protagonista este viernes. Los Secretos tocan en el Palacio de la Ópera a las 21.00 horas y Carlos Núñez lo hace por partida doble, a las 19.30 y a las 22.00 horas, en el Teatro Colón. Las entradas para ambos se pueden obtener a través de la página web de Ataquilla: para el grupo de rock, desde 29,70 euros, y para el gaiteiro, a partir de 19,60 euros.

DÓNDE: LOS SECRETOS EN EL PALACIO DE LA ÓPERA Y CARLOS NÚÑEZ EN EL TEATRO COLÓN

CUÁNDO: EL VIERNES. A LAS 19.30 Y 22.00, CARLOS NÚÑEZ, Y A LAS 21.00, LOS SECRETOS

PRECIO: DESDE 29,70 EUROS LOS SECRETOS Y A PARTIR DE 19,60 CARLOS NÚÑEZ

Magia con Martín Varela en Pontevedra y Lugo

El mago ferrolano Martín Varela I. VALERIO

El ilusionista Martín Varela continúa con su espectáculo «Reinventio», que mezcla la magia con la danza y el espectáculo circense. Estará el viernes en el Auditorio Sede Afundación de Pontevedra, a las 18.00 y 20.30 horas, y el sábado en el Auditorio Fuxan os Ventos de Lugo, a las mismas horas. Se pueden obtener entradas para las dos fechas a través de Ataquilla, a partir de 16,60 euros. Si los interesados asisten en grupo, cabe destacar que hay un descuento de 4x3.

DÓNDE: AUDITORIO SEDE AFUNDACIÓN DE PONTEVEDRA Y AUDITORIO FUXAN OS VENTOS DE LUGO

CUÁNDO: VIERNES Y SÁBADO, A LAS 18.00 Y 20.30 HORAS

PRECIO: DESDE 16,60 EUROS

Galicia Magic Fest, en Vigo, A Coruña y Viveiro

Pero los espectáculos de ilusionismo no solo corren a cargo de Martín Varela. Y es que magos de todos los países llegan a Galicia durante estas fiestas para unos premios de prestigio mundial. La Galicia Magic Fest estará el viernes en el Teatro Afundación de Vigo, a las 18.00 y las 20.30 —entradas desde 16,60 euros—; el sábado en el Teatro Colón de A Coruña, a las mismas horas y con entradas a partir de 19,60 euros, y el martes en el Teatro Pastor Díaz de Viveiro, con una sesión única celebrada a las ocho de la tarde y por un precio desde 21,60 euros.

DÓNDE: TEATRO AFUNDACIÓN DE VIGO, TEATRO COLÓN DE A CORUÑA Y TEATRO PASTOR DÍAZ DE VIVEIRO

CUÁNDO: VIERNES Y SÁBADO, A LAS 18.00 Y 20.30 HORAS, Y EL MARTES A LAS 20.00

PRECIO: DESDE 16,60 EUROS EN VIGO, 19,60 EN A CORUÑA Y 21,60 EN VIVEIRO

Festa da Empanada de Costrelas , en A Rúa

Y siendo Galicia, no podían faltar las fiestas gastronómicas. En este caso, en el barrio de San Roque de A Rúa la celebran en honor a la empanada, este sábado a las dos de la tarde. La entrada cuesta 22 euros y, además de una deliciosa empanada de costilla, los asistentes podrán degustar sopa de ajo, torta de roxóns, licores, vino y café —incluidos en el precio—. Se debe reservar, llamando al teléfono 686 655 936. Habrá disco móvil para amenizar la velada.

DÓNDE: BARRIO DE SAN ROQUE DE A RÚA

CUÁNDO: EL SÁBADO, DESDE LAS 14.00

PRECIO: ENTRADAS POR 22 EUROS

David Amor, Javier Veiga y Róber Bodegas en Santiago, Vigo, Pontevedra y A Coruña

Os humoristas Javier Veiga, David Amor e Rober Bodegas durante el espectáculo «Esfínter 4», en el 2024 LEO LÓPEZ - ETIQUETA NEGRA

El trío de cómicos formado por David Amor, Javier Veiga y Róber Bodegas pondrán el toque de humor en cuatro ciudades gallegas esta semana, a través de su espectáculo «Esfínter 5». Visitan el Auditorio Abanca de Santiago, el viernes a las nueve de la noche; el Teatro Afundación de Vigo, el sábado a las 18.30 y 21.00 horas; el Auditorio Sede Afundación de Pontevedra, el domingo a las 18.30, y el Teatro Colón de A Coruña, el lunes a las 19.00 y 21.30 horas.

Las entradas para sus actuaciones pueden obtenerse a partir de 22 euros para Santiago y Vigo, desde 24,20 para Pontevedra y desde 16,60 para A Coruña. Pueden comprarse a través de la página web de Ataquilla.

SANTIAGO: AUDITORIO ABANCA, EL VIERNES A LAS 21.00 (DESDE 22 EUROS)

VIGO: TEATRO AFUNDACIÓN, EL SÁBADO A LAS 18.30 Y 21.00 (DESDE 22 EUROS)

PONTEVEDRA: AUDITORIO SEDE AFUNDACIÓN, EL DOMINGO A LAS 18.30 (DESDE 24,20 EUROS)

A CORUÑA: TEATRO COLÓN, EL LUNES A LAS 19.00 Y 21.30 (DESDE 16,60 EUROS)

Santo Estevo e San Antón de Tremoedo, en Vilanova de Arousa

La parroquia de Tremoedo celebra una festividad que mezcla distintas actividades religiosas con alboradas y verbenas nocturnas —desde las 20.30 horas— durante este viernes y sábado. Además, durante los dos días habrá chocolate con rosca a la venta en la nave del polígono industrial, donde se instalarán hinchables gratuitos para los más pequeños.

DÓNDE: PARROQUIA DE TREMOEDO

CUÁNDO: VIERNES Y SÁBADO

PRECIO: ESPECTÁCULOS GRATUITOS

Abraham Cupeiro en Santiago y Lugo

Abraham Cupeiro, el músico más internacional de Lugo que regaló en el 2014 a la ciudad su obra sobre la Muralla: «O anel de pedra» PACO RODRÍGUEZ

«Ella es mestiza, como este disco que tiene temas dispares, piezas que pasan de la euforia al recogimiento». Así habla Abraham Cupeiro de su nuevo disco, «Loira», que presentará en Santiago y Lugo esta semana. Estará en el Auditorio de Galicia compostelano el viernes, a las 20.30, con entradas desde 22 euros. Y dos días después, el domingo, visitará el Auditorio Fuxan os Ventos de la ciudad amurallada, con dos sesiones, a las 18.00 y a las 20.30 horas, a partir de 19,80 euros.

DÓNDE: AUDITORIO DE GALICIA, EN SANTIAGO, Y AUDITORIO FUXAN OS VENTOS DE LUGO

CUÁNDO: EN SANTIAGO, EL VIERNES A LAS 20.30, Y EN LUGO, EL DOMINGO A LAS 18.00 Y 20.30 HORAS

PRECIO: DESDE 22 EUROS EN SANTIAGO Y A PARTIR DE 19,80 EN LUGO

Circo en Culleredo

Continúa instalada en el Paseo Marítimo de O Burgo la carpa de Winter Circus. La compañía presenta su espectáculo «Tradition, the origin of the Circus», una historia del circo dentro del circo en la que dos jóvenes se esfuerzan por cosechar éxito dentro de la industria. Los visitantes podrán disfrutar de este evento todos los días hasta el próximo martes, menos el día de Nochebuena. Las entradas están a la venta a través de su página web desde 11,25 euros.

DÓNDE: PASEO MARÍTIMO DE O BURGO

CUÁNDO: ABIERTO DIARIAMENTE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE, MENOS EL DÍA 24

PRECIO: DESDE 11,25 EUROS

Pistas de hielo por toda Galicia

Pista de hielo del Vialia on Ice CELE RODRIGUEZ

Y si lo que prefieres es patinar sobre hielo, te presentamos algunas de las principales pistas que están abiertas a lo largo del territorio.

Vigo

Hay dos pistas de hielo destacadas, una en el centro comercial de Vialia, con mercadillo navideño, y otra en Samil, donde también hay una pista de karts.

DÓNDE: C. C. VIALIA Y APARCAMIENTO DE SAMIL

CUÁNDO: HASTA EL 11 DE ENERO, LA DE VIALIA, Y EL 2 DE FEBRERO, LA DE SAMIL

PRECIO: EN SAMIL, A 7 EUROS; EN VIALIA, A 8 POR MEDIA HORA

A Coruña

DÓNDE: MUELLE DE BATERÍA

CUÁNDO: HASTA EL 1 DE FEBRERO

PRECIO: 9,90 EUROS POR MEDIA HORA

Santiago

DÓNDE: PASEO DE LA ALAMEDA

CUÁNDO: EN DICIEMBRE, HASTA EL DÍA 31

PRECIO: GRATUITA

Pontevedra

Se encuentra dentro del parque temático Estación do Bosque, donde también hay tirolina, tobogán y una carpa con juegos.

DÓNDE: ENTRE PRAZA ESPAÑA Y LA ALAMEDA

CUÁNDO: HASTA EL 3 DE ENERO

PRECIO: GRATIS, PRESENTANDO UN TIQUE DE COMPRA DE UN COMERCIO LOCAL

Ourense

DÓNDE: CENTRO COMERCIAL PONTE VELLA

CUÁNDO: HASTA EL 25 DE ENERO

PRECIO: 7,5 EUROS POR MEDIA HORA, A 12 CON TIEMPO ILIMITADO

Ribeira

DÓNDE: MUELLE DE BATERÍA

CUÁNDO: HASTA EL 1 DE FEBRERO

PRECIO: 9,9 EUROS POR MEDIA HORA

Vilagarcía

Actividad dentro de la feria Fexturrón. Destinada para el ocio familiar, cuenta con un parque de atracciones y zonas destinadas a talleres, teatro callejero, espectáculos de magia y más.

DÓNDE: RECINTO FERIAL DE FEXDEGA

CUÁNDO: HASTA EL 11 DE ENERO

PRECIO: 7 EUROS (HAY BONOS Y TARIFA PLANA)

Pista de hielo de Vilagarcía MONICA IRAGO

Oleiros

DÓNDE: POLIDEPORTIVO DE LA AV. DA II REPÚBLICA

CUÁNDO: HASTA EL 11 DE ENERO

PRECIO: 6 EUROS

Ribadeo

DÓNDE: RÚA ROSALÍA DE CASTRO

CUÁNDO: HASTA EL 4 DE ENERO

PRECIO: 5 EUROS

Sanxenxo

Dentro del Pazo de Nadal, que también dispone de un mercado navideño, gastronetas, atracciones infantiles y un espacio para actividades culturales.

DÓNDE: PRAZA DO MAR

CUÁNDO: HASTA EL 6 DE ENERO

PRECIO: EN ANTERIORES EDICIONES, ESTABA A 7 EUROS

Padrón

DÓNDE: JUNTO AL PABELLÓN DO SOUTO

CUÁNDO: HASTA EL 11 DE ENERO

PRECIO: 7 EUROS POR 40 MINUTOS

Vimianzo

DÓNDE: JUNTO A LA PRAZA DO CONCELLO

CUÁNDO: HASTA EL 11 DE ENERO

PRECIO: 5 EUROS

Xuvenlugo, en la ciudad amurallada

Divertida cita en la ciudad amurallada para los más pequeños. En Xuvenlugo, pueden disfrutar de talleres didácticos, rocódromo, hinchables, minigolf y toro mecánico en el Pazo de Feiras e Congresos. Abrirá todos los días hasta el próximo 4 de enero, salvo en Nochebuena, Navidad y Nochevieja, en horario de 16.30 a 20.30 horas.

DÓNDE: PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS DE LUGO

CUÁNDO: HASTA EL 4 DE ENERO (CERRADO LOS DÍAS 24, 25 Y 31 DE DICIEMBRE)

PRECIO: 6 EUROS, SEGÚN EL CARTEL DE LA PASADA EDICIÓN

Dos curiosos belenes en Valga y en Begonte

Belén animado de Begonte LAURA LEIRAS

Dos nacimientos de lo más curiosos. En Begonte, sus figuras cobran vida, tras ser animadas electrónicamente, mientras que, en Valga, su belén destaca por su gran tamaño, de 400 metros cuadrados, y su elevado número de figuras, unas 4.000.

DÓNDE: BEGONTE Y VALGA

CUÁNDO: ABIERTOS HASTA ENERO

PRECIO: GRATIS

Actuaciones de las orquestas gallegas este fin de semana

De las cinco principales orquestas gallegas, solo la Panorama descansa las últimas semanas antes del 2026. Apúntate a una buena verbena con la París de Noia, El Combo Dominicano, Los Satélites y la Olympus.

Viernes

Carballo: El Combo Dominicano en la carpa del Glow Fest, acompañados de pinchadiscos desde las 21.00 horas.

A Estrada: Actuación de la París de Noia

Teo: La Olympus en el Eskalo Fest de Calo

Sábado

Oroso: París de Noia, la Olympus y disco móvil en Sigüeiro, con carpa y bocatería

Ribadeo: Los Satélites en la sala de fiestas Rosalar

Domingo

Campolongo: Los Satélites en la sala de fiestas Zeus, desde las 19.30 (cuenta con bocatería y zona de aparcamiento)

Lunes

Santiago: La Olympus en el Centro Comercial As Cancelas, a las 19.00 horas

Martes