El PSdeG alerta de que la Xunta gobierna fuera de la ley en materia forestal

La diputada del PSdeG, Carmen R. Dacosta. PSDEG

El PSdeG denunció el incumplimiento de la Xunta en cuanto a los plazos legales de aprobación del Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (Pladiga). La diputada de los socialistas gallegos, Carmen Dacosta, señaló que ya no se puede hablar de un retraso puntual, sino de una falta de cumplimiento reiterada y consciente que tiene consecuencias directas sobre la seguridad del territorio y de las personas: «Despois da maior vaga de lumes das últimas décadas, a Xunta decide seguir gobernando sen planificación preventiva, asumindo un risco que non é técnico nin inevitable, senón político».

Más en profundidad, la diputada recordó que la normativa vigente obliga a las comunidades autónomas a aprobar los planes anuales de prevención antes del 31 de octubre del año anterior. «Esta planificación é clave para anticipar recursos, coordinar administracións e garantir unha resposta eficaz fronte aos incendios», denunció, y profundizó en que la falta del Pladiga se contrasta en los retrasos en las «contrataciones del personal, pérdida da capacidade dos operativos e desinformación da cidadanía sobre as medidas previstas».

Paralelamente, Dacosta informó de que Galicia tampoco se está adaptando al nuevo marco establecido en el Real Decreto 716/2025, que refuerza la planificación territorial, la prevención desde la protección civil, la modernización de los dispositivos a los incendios de alta intensidad y la formación continua del personal. «Esta falta de adaptación evidencia unha preocupante desconexión coa realidade actual dos lumes».