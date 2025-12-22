Ignacio Moreno y Santiago Martínez, impulsores de emergentes tecnológicas: «En las empresas no se va a poder automatizar la parte en que tú seas proactivo»

Santiago Martínez, izquierda, es el CEO de Traza, una firma que automatiza operaciones empresariales y ha recibido dos millones de dólares para crecer; Ignacio Moreno es cofundador de The Exponential FEllowship, una asociación que contecta talento joven con start-up estadounidenses
La Fundación Barrié acoge este viernes un encuentro con tres expertos en «starts-up» tecnológicas sobre los perfiles que buscan las compañía punteras

23 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La Fundación Barrié acoge en su sede el viernes, día 26, a la una de la tarde una conferencia titulada Habilidades que marcarán el futuro: construyendo el talento de mañana. De entrada libre, es un

