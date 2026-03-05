Pablo Laiño, gallego residente en Dubái: «Cruzamos a Omán con lo puesto, nuestros coches siguen abandonados en la frontera»

Pablo Laiño, a la derecha, y su socio Paulo Simón, este jueves en Egipto.

Desde la ventana del piso de Pablo Laiño, un joven empresario ourensano de 21 años residente en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, se ve el Burj Khalifa levantándose imponente 830 metros sobre el nivel del mar. Hoy el rascacielos viste una capa de focos de luz que lo recubren para neutralizar a los drones, mientras suenan de fondo explosiones no muy lejanas y cruzan por el cielo misiles. Los teléfonos móviles reciben alertas de emergencias emitidas por las autoridades, de forma constante, conminando a la población a buscar refugio y alejarse de las ventanas de forma «inminente» debido a la amenaza de los misiles. Son mensajes que Laiño y su socio Paulo Simón, también gallego, reciben de la comunidad de españoles residentes, como ellos, en Emiratos. Ambos lograron abandonar el país con lo puesto, y esperaban anoche en Egipto, previo paso por Omán, para volver a España.

«A las doce del mediodía del sábado [cuando empezó el ataque de Estados Unidos en Irán] escuchamos un misil interceptado por la zona del Burj Khalifa [...]. Cuando estábamos comiendo volvimos a escuchar otro, pero sonó mucho más fuerte. Nos asomamos a la terraza y vimos que había un impacto en una zona que se llama City Walk, cerca de nuestra casa y prácticamente pegado al centro. Vimos el humo saliendo desde un edificio después de escuchar el impacto», cuenta por teléfono el joven. Fue ahí cuando decidieron marcharse. Metieron lo imprescindible en una maleta y pusieron rumbo a la granja de un amigo en el desierto, alejada de la ciudad. Antes de salir de casa, desde la terraza vieron cómo las defensas antiaéreas bloqueaban varios misiles.

«Gente aún atrapada»

En la granja, cerca de la frontera de Omán, recibieron nuevas alertas de emergencias y mensajes de su comunidad de WhatsApp con imágenes de cazas militares y misiles que seguían volando sobre la ciudad. También explosiones. Los dos socios decidieron continuar su ruta y cruzar al país vecino para buscar un vuelo que les llevase a España.

«Cruzamos por tierra con lo puesto, abandonamos nuestros coches en la frontera, que siguen a día de hoy abandonados en el desierto, y entramos en Omán», relata. Allí pasaron dos noches, la segunda en el aeropuerto, y volaron a Egipto, donde ayer por la noche esperaban viajar a Barcelona. Por el medio, un vuelo cancelado a Arabia Saudí sin reembolso que ha incrementando aún más los gastos. «Ha sido una escapatoria que nos ha costado bastante dinero», advierte Laiño, que denuncia no haber contado con ningún tipo de ayuda de las autoridades españolas. «Hay mucha gente todavía atrapada allí y que quiere salir, y que quizá no se lo puede permitir», subraya.

Canales bloqueados

Este joven, que además de tener su actividad empresarial es vicepresidente del Ourense CF, lamenta que no hubiese ningún medio de información desde la embajada o el Gobierno más allá del correo electrónico genérico enviado a todos los residentes de nacionalidad española registrados. «Los correos son: ‘Quédate en casa, aléjate de las ventanas y si tienes cualquier emergencia llama a este número'. Es el mismo mensaje que suben a Instagram», expone.

El Gobierno ha puesto un teléfono de asesoría a disposición de los más de 31.000 españoles que, calcula, se encuentran en la zona. Pero Laiño denuncia que todas las líneas están saturadas: «Ni siquiera he perdido tiempo en llamar a los canales porque la gente que ha llamado a los canales reporta horas y horas de espera en línea. Entonces, es inservible». Dice conocer a uno de los 174 españoles que aterrizaron en Madrid desde Omán la noche del miércoles en el primer avión fletado por el Ministerio de Defensa, otro joven que «escapó por tierra a Omán por cuenta propia». «Alguien con un chaleco de la embajada lo metió en una lista y terminó volando. Pero la gente no tiene esa información», añade.

Otro de los inconvenientes que denuncia es que el Ministerio de Exteriores haya priorizado en las evacuaciones a los turistas sobre los residentes en Emiratos, señala Laiño: «Se dice que estamos aquí para no pagar impuestos y que al final no tenemos los mismos derechos que una persona que estaba de turista. Cuando eso es totalmente anticonstitucional, cuando todos los españoles en un principio deberíamos de ser iguales ante la ley», razona el joven.

Según Exteriores, siguen en marcha nuevas operaciones de evacuación en la región para «repatriar hasta el último español que así lo desee».