Besteiro opta por ganar tiempo y calmar las aguas en la batalla interna que sacude al partido

La reunión de la Ejecutiva del PSdeG .

La dirección del PSdeG liderada por José Ramón Gómez Besteiro ha optado por ganar tiempo y calmar las aguas para bajarle una marcha a la escalada de división interna que castiga al partido desde que estalló el caso de José Tomé, hace ahora dos semanas, y que ha abierto una profunda herida en el partido. Lejos de cerrarse, el objetivo a corto plazo es que deje de sangrar. Reunida esta tarde, la ejecutiva ha convocado al comité nacional -el máximo órgano entre congresos- el próximo 10 de enero, una reunión en la que se abordarán los presuntos casos de acoso sexual y laboral conocidos hasta ahora: el que implica a José Tomé, ya dimitido como presidente de la Deputación de Lugo (en funciones hasta el 30), pero que conserva el acta; el del regidor de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, fuera del partido, que conserva el puesto de alcalde; y por último, y más importante, el de Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, denunciada por dos exconcejalas por acoso laboral en el canal interno del partido, un asunto que viene de viejo y que ya se conocía.

La ejecutiva del PSdeG se ha celebrado esta tarde sin que compareciese ninguno de sus miembros, un modo de evitar las preguntas y mantener un perfil bajo sobre el asunto de A Coruña, el más espinoso de todos: porque la actual dirección gallega se enfrenta a la pregunta de por qué invitó a dimitir al alcalde de Barbadás y no a la regidora coruñesa. La primera respuesta es que Besteiro y los suyos desconocían el caso, tramitado en el canal del PSOE. Y que, en cambio, en el supuesto del regidor ourensano, habían tenido conocimiento a través del secretario provincial del partido. Pero el asunto es más complejo: al parecer, el caso de Inés Rey, como miembro del comité federal, debe tratarlo directamente Ferraz. El PSdeG, estatutariamente, no tendría competencias. Veremos qué dice la dirección federal del partido.

«A dirección do PSdeG considera necesario tratar esta cuestión no órgano máximo entre congresos, con toda a información dispoñible e desde o respecto aos procedementos internos e ás garantías que deben rexer en situacións desta natureza, poñendo sempre no centro a protección das vítimas. Unha vez celebrado o Comité Nacional Extraordinario, informarase dos acordos que se adopten», ha informado esta tarde la ejecutiva del PSdeG en un comunicado en relación a los casos abiertos sobre presunto acoso sexual y laboral.

El comité nacional extraordinario del próximo día 10 también servirá para definir un calendario extraordinario de cara a las municipales. Pero tendrá lugar cuatro días antes de que se produzca el pleno en la Diputación de Lugo que servirá para nombrar sustituto a José Tomé. Y los socialistas en Lugo se hallan divididos entre los partidarios de Besteiro, encabezados por Pilar Porto, y el grupo que lidera Iván Castro. Habrá que ver cómo queda el reparto de poder, con Tomé como llave para nombrar un sustituto. De momento, la mejor colocada es la alcaldesa de Burela, Carmela López.