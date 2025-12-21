El PSdeG denuncia que Xunta utiliza los vehículos LIMA y deja sin ese recurso a las mujeres incluidas en el programa VioGen
GALICIA
21 dic 2025
La portavoz de Igualdad del PSdeG, Paloma Castro, ha denunciado que la Xunta utiliza los vehículos LIMA para acompañar al presidente autonómico, Alfonso Rueda, en cada desplazamiento y deja sin ese recurso a las víctimas incluidas en el programa VioGen.
Tal y como ha señalado el PSdeG en una nota de prensa, estos vehículos están «deseñados especificamente para a avaliación permanente, o seguimento e o apoio operativo» a las mujeres en situación de peligro real y solo hay uno por provincia.
Por eso, han alertado de que su retirada, aunque sea por horas, implica que la provincia correspondiente quede «sen un recurso esencial para responder con rapidez a unha alerta ou a unha escalada de risco».
En este sentido, Castro ha cualificado esta práctica como un «escándalo institucional que retrata con total claridade cal é a prioridade do Goberno galego». «Mentres Rueda se move acompañado dun dispositivo sobredimensionado, as vítimas quedan sen un dos instrumentos para a súa protección. Non hai maneira de xustificar isto», ha remarcado.
Para los socialistas el desvío de este recurso constituye una «decisión política consciente, non un erro operativo», y revela «unha xerarquía de prioridades que deixa as vítimas nun segundo plano». Además, advierten de que detrás hay una «estratexia de presión contra o Goberno Central».
Paloma Castro ha anunciado que el PSdeG registrará «de inmediato» nuevas iniciativas parlamentarias para que el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, explique quién ordenó retirar este vehículo de sus funciones y cuántas veces fue movilizado para acompañar al presidente.
«Necesitamos explicacións, que rectifiquen e que garantan que nin un só medio destinado a protexer a mulleres que viven baixo ameaza volverá a ser desviado para reforzar unha comitiva institucional», ha concluido.
La Xunta ve «malintencionadas» las acusaciones
La Xunta ha considerado que son «irresponsables, malintencionadas y falsas» las acusaciones del PSdeG sobre que la Administración gallega está utilizando para reforzar la escolta del presidente, Alfonso Rueda, vehículos destinados a la protección de víctimas de violencia machista (programa Viogen).
El Gobierno gallego ha respondido así a la portavoz socialista de Igualdad, Paloma Castro, quien ha sostenido que en cada provincia solo existe un vehículo de ese tipo —LIMA— dedicado al seguimiento de mujeres en riesgo real, un recurso que, según ella, quedaría desatendido «temporalmente» cuando se integra en la comitiva presidencial.
Fuentes del Gobierno autonómico aseguran a Efe que el vehículo LIMA al que se refieren los socialistas «é un vehículo polivalente que presta diversos servizos» y, entre ellos, los relativos a la protección de las víctimas son «prioritarios».
Por tanto, añaden, «se está a realizar outras funcións e entra unha chamada relativa á atención a unha vítima que se asigne á Unidade de Policía Adscrita de Galicia (UPA), ese servizo é prioritario e será o que vaia prestar».
Recuerdan, asimismo, que ante «a merma de axentes da UPA, unha das primeiras decisións da Xunta foi redistribuír os efectivos existentes e reducir a presenza de axentes en edificios da comunidade, entre eles Monte Pío», la residencia oficial del presidente.
«Comprendemos que o PSOE precise neste momento desviar a atención sobre outros temas que lle afectan, pero é inaceptable e irresponsable que o fagan a costa de xerar alarma cunha cuestión como esta», afirman desde el Ejecutivo autonómico.
La Xunta precisa que el pasado miércoles, el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, «xa reprochou esta actitude» a los grupos de la oposición en el Parlamento