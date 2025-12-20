El BNG intensifica su presión al Gobierno para el rescate de la AP-9 y poner «fin» a sus peajes

Los dirigentes nacionalista realizaron un acto de protesta para pedir la transferencia de la AP-9 a Galicia. BNG | EUROPAPRESS

A solo unos días de una nueva subida en los peajes de la AP-9, estimada en más de un 4 % a partir del próximo 1 de enero, el Bloque realizó hoy un acto de protesta ante el peaje de Vilaboa (Pontevedra), en el que los dirigentes nacionalistas reivindicaron que esta autopista sea transferida a Galicia. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, encabezó el acto y pidió al Gobierno que actúe lo antes posible para resolver la concesión de esta vía, priorizando así los intereses de los ciudadanos «fronte aos dunha empresa participada por fondos voitre».

«É inxustificable que os galegos sigamos pagando por unha infraestrutura máis que amortizada», denunció Rego, que aprovechó la protesta para recordar que esta concesión debería haber terminada hace 12 años y fue declarada ilegal por la Unión Europea. Para el diputado, es «escandaloso» que los gallegos sigan pagando peajes por circular por esta autopista y añadió que no tiene ningún sentido seguir perpetuando «un modelo que prexudica a mobilidade, a competitividade económica e a cohesión territorial».

En todo caso, el BNG exige al Gobierno que adopte «medidas inmediatas» para evitar el aumento de los peajes en 2026, ya sea negociando con la concesionaria o asumiendo los incrementos previstos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. «O futuro da AP-9 debe pasar por unha xestión pública, sen peaxes e ao servizo da maioría social da Galicia», defendió el diputado, que consideró importante avanzar hacia la transferencia de la autopista a la comunidad gallega.

El PSOE registró enmiendas que «modifican sustancialmente» la iniciativa legislativa aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego. Ante esta situación, el BNG reclamó a los socialistas que las retiren porque, según Rego, «só así se poderá facer efectiva a transferencia da autoestrada e garantir unha xestión ao servizo do país».