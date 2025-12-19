El Sergas convoca por primera vez una oposición para nutricionistas

Centro de salud de O Milladoiro, uno de los que cuentan con servicio de nutricionista XOAN A. SOLER

El Diario Oficial de Galicia recoge este viernes la primera convocatoria del Sergas de un concurso oposición para la categoría de dietista nutricionista, creada a finales del año 2022. Son 45 plazas, de ellas 23 de promoción interna. Estos profesionales, que ya están trabajando a través de interinidades, desarrollan su labor en la atención primaria, y su llegada a los centros de salud se hizo a través de un programa piloto.

La Xunta introdujo la figura del nutricionista para impulsar una estrategia de salud comunitaria que integre, entre otros, factores que como la dieta están relacionados con el estilo de vida. Además de esta convocatoria, el boletín oficial también publica las ofertas de empleo de otras tres categorías: 31 plazas para farmacéuticos de atención primaria, cinco de médicos de admisión y documentación clínica, y ocho de odontólogo de atención primaria.

El plazo de inscripción para los profesionales que vayan a participar en alguno de estos procesos selectivos arranca este sábado y termina el 30 de enero.