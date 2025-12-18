Vigo tendrá un grado de ingeniería naval para la defensa y A Coruña fusionará los títulos de Caminos y Obras Públicas

Reunión del Consello de Universidades, con los tres rectores, a la izquierda (Manuel Reigosa, Antonio López y Ricardo Cao) y (de frente) el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en el centro

El Consello Galego de Universidades estudió la mañana de este jueves las novedades de los títulos que presentó el conselleiro del ramo, Román Rodríguez. Este explicó que hay 103 expedientes en marcha, de los que la práctica totalidad (90) son modificaciones, de títulos universitarios (grados, másteres y programas de doctorado) y que se están tramitando en las universidades gallegas con el objetivo de que puedan ofertarse para el próximo curso, el 2026/27.

La principal novedad es el grado nuevo que quiere implantar la Universidade de Vigo (UVigo): el de Enxeñaría de Tecnoloxías Navais para a Defensa, que se impartirá en la base naval de Marín (donde está el Centro Universitario para a Defensa). También quiere el rectorado que dirige Manuel Reigosa contar con un máster en vehículos autónomos, que se desarrollará con la Universidade de A Coruña. Hay otras 31 solicitudes procedentes de Vigo pero son modificaciones de títulos ya existentes.

La Universidade da Coruña (UDC), por su parte, tiene 29 peticiones, la que está más avanzada es la del grado en Enxeñaría Civil, que es fruto de la fusión de los dos actuales en el mismo sector: Enxeñaría de Obras Públicas y el grado en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil (antigua Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos). Además, el equipo de Ricardo Cao también se impulsa un doctorado en Enerxía, dixitalización, transporte e sustentabilidade conjuntamente con la Universidad de Salamanca.

La Universidade de Santiago (USC) es la que tiene más expedientes en marcha (38), aunque no hay ningún nuevo grado en cartera. Sí presentó el equipo de Antonio López un máster nuevo, el de Traballo Social no Ámbito Sanitario, que se ha creado con la Universidade de Vigo y otros cinco campus no gallegos. Y hay cambios en varios másteres: Planificación Territorial e Urbana sustituirá a Planificación e Xestión Territorial; Psicoloxía do Traballo, as Organizacións e os Recursos Humanos se ofrecerá en vez de Psicoloxía do Traballo e as Organizacións e Psicoloxía Xurídica-Forense; y el de Química Teórica e Modelización Computacional, que cambia de diseño (no de nombre). También un programa de doctorado se modifica, el Agricultura e Medio Ambiente para o Desenvolvemento, y pasa a ser interuniversitario con el campus Juan Carlos de Guatemala. Se eliminan los másteres de Atención Sanitaria, Xestión e Coidados (aunque el nuevo tiene la misma denominación), el de Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte (ahora es Xestión da Arte e o Patrimonio Cultural) y el programa de doctorado de Estudos Culturais: Memoria, Idade, Territorio e Linguaxe, que ya no se comparte con la Universidad de Rennes, será solo de la USC.

Finalmente, la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), la única privada que hay en Galicia, llevó 3 expedientes, todos de nuevas titulaciones: el grado de Enfermaría y los másteres en Ciberseguridade y en Psicoloxía Xeral Sanitaria.

Aunque se hayan presentado los títulos, lo que queda no es un proceso automático, ya que las memorias tienen que pasar por diferentes pasos, entre ellos el informe favorable de la Axencia para a Calidade do Sistema Educativo Galego (ASUG) y deben ser verificados por el Consejo de Universidades estatal para tener, al final, la autorización definitiva de la Xunta de Galicia. De hecho, y según dijo el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, hay nueve de estas titulaciones sin verificar en la plataforma gallega.