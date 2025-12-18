Pere Navarro, sobre la baliza V-16: «¿Qué quieres, bajarte del coche para poner el triángulo y que te atropellen?»

Imagen de una baliza luminosa sobre el techo de un automóvil. LV

«El objetivo no es multar. Es una mejora, un pequeño avance en seguridad». El director general de Tráfico, Pere Navarro, se refirió ayer a la baliza V-16 y explicó que el objetivo de ese dispositivo, obligatorio a partir del 1 de enero del 2026, «no es multar». Explicó que el «objetivo es consolidar que a lo largo del 2026 se normalice el uso de la baliza».

Recordó que «cuando hay una novedad», la policía «es flexible» y aseguró que «durante un tiempo razonable, cuando te paren te informarán, no irán directamente a multar». De todas formas, aclaró que a quienes cometan infracciones graves se les pedirá el seguro, la ITV y que muestren si llevan la baliza. También quiso zanjar que con la baliza puedan geolocalizar a alguien. Afirmó en Antena 3 que el IMEI de la baliza es únicamente un elemento de certificación. «Cuando la compras no te piden ningún dato. No sabemos de quién es. Es más, ni siquiera sabemos la matrícula del vehículo ni el modelo. No nos interesa».

Recordó que cada año hay 25 muertos atropellados tras bajarse del coche: «No digo que todos fueran a colocar el triángulo, pero sí habían bajado del coche por alguna incidencia». El director general de Tráfico puso el foco en «el riesgo y el peligro que supone bajar a colocar los triángulos, por lo que había que buscar una alternativa». Y fue cuando aparecieron estas balizas, hace cinco años. «Es del año 2021», insistió. «Con esto me ahorro bajar del coche con todo lo que supone. Tiene iluminación. El triángulo no tiene».

Ante quienes sostienen que en un cambio de rasante habrá que poner triángulo y baliza, Navarro se preguntó: «¿Y qué quieres, bajarte del coche para ir a colocar el triángulo y que te atropellen? No, no». El triángulo dejará de ser obligatorio, pero no estará prohibido. «Lo puedes tener. Si te da tranquilidad, creo que lo puedes llevar perfectamente», dijo Navarro, que añadió que él no se bajaría del coche para colocarlo por el riesgo que hay.

Navarro también destacó que la nueva baliza estará conectada a la plataforma DGT 3.0 y el triángulo no, lo que permite que los navegadores avisen a los conductores de que cerca hay un vehículo detenido por una incidencia, así como avisar en los paneles de información variable de la DGT, lo que permitirá «levantar a tiempo el pie del acelerador».