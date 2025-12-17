Raquel Barbosa, hija de la asesinada en Arcade en el 2021: «Paso a diario por la finca que fue su tumba, cerrar el caso nos hunde»

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

La finca donde se halló el cadáver de Manuela, en una imagen de archivo.
Denuncia una investigación precaria tras el sobreseimiento de la causa, y confiesa: «A veces pienso en irme, pero esta es mi casa y me quedo; incluso con miedo»

18 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El viudo de Manuela Barbosa y las dos hijas de ambos asumen que el crimen de Manuela no se resolverá. La golpearon en el cráneo en julio del 2021 en Arcade y la abandonaron en

