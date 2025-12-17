El Parlamento gallego pide al Gobierno que mantenga el programa de auxiliares de conversación

Imagen del Parlamento de Galicia en un pleno, a principios del mes de diciembre. PARLAMENTO | EUROPAPRESS

El Parlamento gallego aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que insta a la Xunta a solicitar al Gobierno que tome con urgencia las medidas necesarias para garantizar la continuidad del programa de auxiliares de conversación, ya que en este curso participan alrededor de 690, procedentes de 19 países y que prestan apoyo en 791 centros educativos. La iniciativa, impulsada por el PP, pide que se asegure que su aplicación no suponga un perjuicio económico para las comunidades autónomas. Además, denunció que el programa de auxiliares de conversación está diseñado por el Ministerio de Educación y estas personas no tienen la condición de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, que ahora exige la Inspección de Trabajo.

La portavoz popular de Educación, Cecilia Vázquez, defendió la formulación actual de este programa que funciona, da resultados y está «plenamente integrado no día a día dos centros educativos galegos». En su intervención, afirmó que es incoherente que el ministerio cuestione la figura del auxiliar de conversación como programa de intercambio cultural y pretenda imponer una relación laboral común.

Paralelamente, la portavoz dijo que el Gobierno no puede crear un programa, mantenerlo durante años y ponerlo en riesgo por pura «descoordinación interna, trasladando o problema e a factura ás comunidades autónomas». Además, insistió en que el 95 por ciento del coste del programa lo asume la Xunta, ya que de un coste total aproximado de 5,2 millones de euros, la Xunta financia 4,8 millones de euros.