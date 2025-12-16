En marcha todos los contratos para desdoblar 66 kilómetros en vía única que reducen la capacidad de la línea Galicia-Madrid

p. g. REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un desvío ferrroviario en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia
Un desvío ferrroviario en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia adif

El ADIF admite, no obstante, que los trabajos entre Medina del Campo y Coreses son todavía preliminares

16 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Las obras para desdoblar los tramos en vía única —120 kilómetros en total— de la línea de alta velocidad Galicia-Madrid aún tardarán años en completarse, y algunos de ellos aún siguen en fase de proyecto,

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 70% dto.
Suscripción WEB 24€/año Por solo 2€ al mes Suscríbete