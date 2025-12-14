Los VTC, más urbanos que interurbanos

PEDRO RODRÍGUEZ, LAURA GARCÍA DEL VALLE, ÁLVARO SEVILLA VIGO, A CORUÑA, SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un vehículo con licencia de VTC, entrando en A Coruña.
Un vehículo con licencia de VTC, entrando en A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

Incumplen la ley realizando viajes dentro de las ciudades y elevan la tensión con el sector del taxi, que los acusa de competencia desleal. La Voz recorre Vigo, A Coruña y Santiago para conocer cómo funciona este servicio

15 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Decenas de coches eléctricos con matrícula azul recorren las calles de Vigo, Santiago y A Coruña para realizar los viajes que los usuarios solicitan a través de aplicaciones como Uber, Bolt o Cabify. No hay

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 70% dto.
Suscripción WEB 24€/año Por solo 2€ al mes Suscríbete