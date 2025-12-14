Los VTC, más urbanos que interurbanos
VIGO, A CORUÑA, SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Incumplen la ley realizando viajes dentro de las ciudades y elevan la tensión con el sector del taxi, que los acusa de competencia desleal. La Voz recorre Vigo, A Coruña y Santiago para conocer cómo funciona este servicio15 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Decenas de coches eléctricos con matrícula azul recorren las calles de Vigo, Santiago y A Coruña para realizar los viajes que los usuarios solicitan a través de aplicaciones como Uber, Bolt o Cabify. No hay