Anxo Quintana, en la reivindicación del bipartito: «Hai que arremangarse para converter a Ana Pontón na próxima presidenta da Xunta»

Paco Rodríguez

El que fuera vicepresidente del gobierno bipartito entre los años 2005 y 2009, Anxo Quintana, ha asegurado este mediodía en Santiago que ahora toca trabajar y remangarse «para converter a Ana Pontón na próxima presidenta da Xunta». Así lo ha expresado al finalizar su discurso en un acto que ha reunido en Santiago a los miembros del ala nacionalista de aquel gobierno de coalición, presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño, la última experiencia de la izquierda al frente de la comunidad autónoma. Desde entonces, el PP acumula cinco mayorías absolutas consecutivas. Anxo Quintana ha agradecido el compromiso, la lealtad y el amor por Galicia de todos los que participaron en aquella experiencia, y también tuvo palabras de afecto para el BNG «porque nos dera a oportunidade de representalo».

El exvicepresidente ha recordado que, en aquellos tres años y medio de gobierno, se generaron las estructuras necesarias para impulsar transformaciones en favor de una mayoría social, con una idea de país, y se tomaron decisiones en asuntos que, dos décadas después, están de actualidad, como la necesidad de apostar por la vivienda público o el impulso a la red pública de centros de la tercera edad.

Quintana ha asegurado que no son «nostálxicos que miran para o pasado», sino personas que aún siguen las noticias todos los días y comprueban la «zozobra» de la política española, ante la que tiene el convencimiento de que si la política gallega es otra cosa es «porque existe o BNG», al que ha situado como el «elemento diferenciador» sin el que Galicia sería «exactamente o mesmo que Castela e León, Andalucía ou Extremadura».

En el acto intervinieron Alfredo Suárez Canal, que ocupó la cartera de Medio Rural, Teresa Táboas, de Vivenda, y Fernando Blanco, de Industria. No acudió la que fuera responsable de Cultura, Ánxela Bugallo, de quien se acordó en su intervención Anxo Quintana y destacó que bajo su mandato se impulsó la conversión del Pazo de Meirás en Ben de Interese Cultural. Los tres exconselleiros coincidieron con Quintana en la necesidad de usar el pasado para mirar al futuro con el deseo de que el BNG vuelva a la Xunta. «O nacionalismo, cando tivo a oportnidade de gobernar, evidencioulle á xente que tiña un proxecto», recordó Alfredo Suárez Canal.

La exconselleira de Vivenda Teresa Táboas coincidió en que «foron como un chispazo de luz que a moitos cegou e, por iso, tiveron que pechalo e cortarlo», pero la arquitecta auguró que «volverá a pasar e volverán a sair flores», porque con el Gobierno bipartito dejaron «a semente» que volverá a florecer cuando gobierne el BNG.