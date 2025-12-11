500 cirugías y 27.000 citas, suspendidas por la huelga de médicos

Concentración de médicos en la entrada del Hospital Universitario de Lugo, este miércoles. L. Blanco

La huelga de médicos ha obligado a suspender en dos días, entre el martes y el miércoles, 500 operaciones quirúrgicas y 27.000 asistencias. «E se seguimos este ritmo, imos situarnos ao final da folga con preto de 70.000 procedementos que se suspenderon», admitía este jueves el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, tras presentar los datos de citas aplazadas.

La convocatoria del paro entre los facultativos continuará hasta el viernes y, en declaraciones a los medios en Santiago, Caamaño reconoció que el impacto a nivel asistencial «aumenta» a medida que avanza la huelga. El conselleiro cifró en 1.350 las pruebas suspendidas en tan solo dos días —730 el miércoles y 625 el martes— y agradeció el trabajo de los profesionales para «manter as prioridades» en los hospitales, refiriéndose a los tratamientos oncológicos y a las cirugías urgentes reconocidas como servicios mínimos.

La incógnita ahora es cuándo se retomarán todas las actividades suspendidas. Preguntado al respecto, Caamaño aseguró que Sanidade trabaja en un plan para reorganizar las citaciones, pero asumió que «non vai ser un problema que se vaia resolver nun mes, nin moito menos».

Sin aportar plazos concretos, el conselleiro puntualizó que no tendrá una estimación temporal hasta que la huelga concluya y se analice con una planificación a «curto e longo prazo». «Hai que ver cantos recursos temos para solucionar este problema», sentenció, remarcando lo difícil que resulta «corrixir todo o que se deixa de facer» con profesionales «con vacacións pendentes» y días libres.