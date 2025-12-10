La primera jornada de huelga de los médicos obligó a cancelar 250 operaciones y 6.900 consultas en los hospitales gallegos

Foto de la primera jornada de huelga en el centro de salud de los Rosales, el pasado martes César Quian

La primera jornada de huelga convocada por los médicos en contra del estatuto marco, y en Galicia también para demandar mejoras a la Xunta, ha obligado a cancelar 250 intervenciones quirúrgicas, 6.900 consultas hospitalarias, 5.400 citas en centros de salud y unas 625 pruebas complementarias de todo tipo. Un impacto asistencial que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, calificó de «terrible» y que irá en aumento ya que el seguimiento ha subido este miércoles en el segundo día de paro.

La subida se produce además en los grandes complejos hospitalarios, en donde se realizan la mayoría de estas intervenciones. Según las cifras del Sergas, la incidencia global de este miércoles en jornada de mañana es de 21,25 %, tres puntos por encima de los datos del martes, y sube hasta casi el 28 % en atención hospitalaria. Destaca el complejo hospitalario de Vigo, con más de un 35 %, y el CHOP, en donde uno de cada tres médicos secundó la huelga. En los comarcales bajó un poco la incidencia, mientras que en atención primaria se situó en poco más del 6 %. Las cifras de uno de los sindicatos convocantes, O´Mega, elevan la participación a más del 80 % en todos los hospitales, mientras que en el caso de primaria la sitúan por encima del 70 % en todas las áreas sanitarias menos en Lugo.

Gómez Caamaño ha solicitado a la ministra que haga un esfuerzo negociador y que no vuelva a repetirse una situación como la de esta semana, «na peor época do ano», en referencia al aumento de la demanda por la gripe y las infecciones respiratorias. El Sergas está evaluando el impacto asistencial, que teme que aumentará en los próximas días, de cara a reprogramar toda esta actividad, «que engade tensión ás listas de agarda, xa que todo o que se está deixando de facer hai que facelo no futuro».

La Xunta insiste en que en solo una jornada se han cancelado 13.200 procedimientos terapéuticos, «e hai que pensar que detrás de cada procedemento hai unha persoa, unha persoa que leva tempo agardando». Sobre la convocatoria de O´Mega, que también reivindica medidas por parte de la consellería, Caamaño asegura que se están negociando en mesa sectorial y que el principal motivo de la huelga es el estatuto marco. «A ministra abriu un melón que non sabe como pechar, que retire o borrador do estatuto marco e comece a negociar», insiste, ya que no son solo los médicos los que protestas contra este documento, sino la mayoría de categorías profesionales.

Una de las reivindicaciones de los facultativos es contar con un estatuto propio. Sobre esto, el conselleiro, también médico, aseguró que aunque el envoltorio es lo de menos, «o que temos que ter claro é que os profesionais da medicina teñen unha formación, unha responsabilidade especial e un traballo especial. Por tanto, esa singularidade que ten o médico ten que ser recollida nun estatuto», concluyó.