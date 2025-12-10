El BNG de Lugo pide al PSOE que aparte a José Tomé «das súas funcións» o se irán ellos del gobierno

Efrén Castro y José Tomé durante el último pleno de la Deputación de Lugo LAURA LEIRAS

Una vez que el grupo provincial del BNG en la Diputación, socios de José Tomé, escuchó esta mañana al presidente de la Diputación pronunciarse sobre las denuncias de acoso sexual, y tras analizar durante toda la mañana la situación, acaba de enviar un comunicado en el que solicita al PSOE que aparte al presidente de sus funciones, y en el caso de no hacerlo, serán ellos los que abandonarán el gobierno provincial.

Los nacionalistas, que tienen como vicepresidente a Efrén Castro, señalan «o noso compromiso absoluto contra a violencia machista e a nosa solidariedade coas vítimas que o denuncian, sexa quen sexa o acusado», y por ese motivo indican que «o Partido Socialista ten que actuar de inmediato: apartar a José Tomé das súas funcións políticas e investigar as denuncias que se realizaron ata o último extremo».

Exponen los tres diputados del BNG en la Diputación que «o BNG é claro na tolerancia cero coa violencia machista en todos os espazos e sexan cales sexan as consecuencias. Neste sentido, de non producirse a demisión de José Tomé como presidente da Deputación de Lugo, o BNG abandonará o goberno desta institución»

Para finalizar el comunicado, emitido unos minutos después de que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, fuese también muy clara sobre el futuro político de José Tomé, señala: «Queremos expresar ademais o noso apoio ás mulleres que deron o paso de denunciar. Sabemos que non é doado enfrontarse a estruturas de poder que moitas veces actúan como barreiras silenciosas. Pedimos máximo respecto e confidencialidade para elas, que non se volvan repetir filtracións de identidade e cuestionamentos como os que temos visto recentemente».