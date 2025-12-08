O interese polo galego medra no Bierzo e en Sanabria, con máis de 1.200 estudantes

La Voz REDACCIÓN

GALICIA

Unha aula de galego nun colexio do Bierzo, en León, nunha imaxe de arquivo.
Unha aula de galego nun colexio do Bierzo, en León, nunha imaxe de arquivo. VITOR MEJUTO

Aumenta o número de matriculados nos cursos que se imparten na EOI de Ponferrada e en colexios e institutos das comarcas de Castela e León limítrofes con Galicia

08 dic 2025 . Actualizado a las 18:27 h.

Que o interese por aprender galego medra no Bierzo e noutros territorios de Castela e León limítrofes con Galicia corrobórano os datos de alumnos matriculados nas clases de galego que se ofrecen nos centros educativos públicos da comunidade veciña. Este curso, segundo os datos dados a coñecer pola Consellería de Lingua, Cultura e Xuventude, hai 1.207 alumnos matriculados na Escola Oficial de Idiomas de Ponferrada e tamén en 17 colexios e institutos de secundaria das comarcas do Bierzo, en León, e de Sanabria, na veciña Zamora. Nestes momentos, hai 991 inscritos en centros de infantil e primaria, 158 en secundaria e 58 na EOI de Ponferrada.

Os estudantes matriculados non só aprenden galego. Máis alá das clases, participan noutras actividades extraescolares —como viaxes e xornadas divulgativas—, coas que poden profundar no seu coñecemento sobre a lingua e a cultura de Galicia. Estas aulas e o resto de actividades forman parte do programa de promoción do galego nos territorios de Castela e León limítrofes con Galicia que puxo en marcha no 2006 un protocolo de colaboración asinado pola Xunta e pola Junta de Castilla y León, que se reuniron esta semana para facer un seguimento da iniciativa.

O Celga, tamén en Ponferrada

Tralo encontro entre ambos executivos, a Xunta salientou tamén a importancia que teñen as convocatorias anuais en Ponferrada dos exames Celga, que certifican o coñecemento do galego e que resultan, engaden dende a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, «unha ferramenta fundamental para acreditar o dominio da lingua ao tempo que impulsa o seu prestixio».

Nas últimas probas celebradas na localidade leonesa —en dúas quendas, en maio e en novembro— validaron as súas competencias na lingua galega 637 persoas. Tras o encontro co Goberno castelán-leonés para repasar os datos desta iniciativa, a Xunta engadiu tamén que máis de 4.400 persoas estudan galego no estranxeiro.

Alén dos que estudan no Bierzo e en Sanabria, hai un milleiro de persoas vencelladas aos lectorados que se desenvolven en universidades do estranxeiro. Tamén se forman na lingua 950 persoas a través dos centros galegos, casas de Galicia e sedes do Instituto Cervantes; e medio milleiro máis fano no Instituto Santiago Apóstol de Bos Aires e no Instituto Vicente Cañada de Londres.