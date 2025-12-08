Más de 170 concellos no disponen de un plan de actuación para evitar incendios forestales

Foto dun dos incendios forestais deste verán na provincia de Ourense. Alejandro Camba

La Xunta recordó a 178 concellos la obligación de elaborar un plan de actuación municipal para evitar posibles incendios forestales. Del total de notificaciones remitidas, 55 fueron para municipios de Ourense, 50 de A Coruña, otros 50 de Pontevedra y 23 de Lugo. Los documentos deben ser aprobados por el pleno del ayuntamiento, después de un período de información pública, y posteriormente deben ser homologados por la Comisión Gallega de Protección Civil.

La obligación de elaborar los protocolos de actuación se enmarca en lo establecido en los planes especiales de protección civil de ámbito autonómico frente a los principales riesgos. Sumado a la prevención de incendios, también se contemplan estas medidas para los concellos que tienen mayor probabilidad de riesgo por inundaciones, transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril y establecimientos industriales que procesan o almacenan sustancias peligrosas. Con esta medida, la Xunta trata de aumentar «a resiliencia da poboación exposta a este tipo de sucesos e poder dar unha resposta coordinada, eficaz e eficiente» en caso de emergencia y, para ello, pone a disposición de los ayuntamientos «unhas guías e modelos para o cumprimento desta obriga, co obxectivo de facilitarlles o traballo e garantir unha estrutura homoxénea». Los diferentes documentos pueden descargarse en la web de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes. Además, también se puede consultar la información relativa a los diferentes riesgos en el geoportal de Protección Civil.

Del total de las notificaciones remitidas a las Administraciones locales, 60 fueron para la provincia de A Coruña, 32 para la de Lugo, 62 para la de Ourense y 54 para la de Pontevedra. En el caso de los planes para el riesgo de inundaciones, el documento fue para 31 ayuntamientos, de los que 12 están en A Coruña, ocho en Pontevedra, siete en Ourense y cuatro en Lugo.

Paralelamente, se les recordó la obligación de elaborar un plan para el riesgo en el transporte de mercancías peligrosas a 22 municipios, 13 de A Coruña y nueve de Lugo. A su vez, cuatro localidades, una de la provincia coruñesa y tres de Pontevedra, recibieron la comunicación en relación al riesgo químico.