La sanidad pública gallega cuenta con un médico de primaria por cada 943 pacientes, la sexta mejor ratio de España

La dotación de personal médico y de enfermería en la atención primaria gallega, en la foto el ambulatorio Concepción Arenal de Santiago, es mayor a la media estatal SANDRA ALONSO

El Ministerio de Sanidad acaba de publicar el informe anual del Sistema Nacional de Salud del año 2024 y en el se detalla la dotación de recursos humanos de los distintos servicios de salud. En