La sanidad pública gallega cuenta con un médico de primaria por cada 943 pacientes, la sexta mejor ratio de España

Elisa Álvarez González
E. Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

La dotación de personal médico y de enfermería en la atención primaria gallega, en la foto el ambulatorio Concepción Arenal de Santiago, es mayor a la media estatal
El gasto público es de 1.832 euros por habitante, lo que deja a Galicia como la undécima comunidad en inversión

05 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El Ministerio de Sanidad acaba de publicar el informe anual del Sistema Nacional de Salud del año 2024 y en el se detalla la dotación de recursos humanos de los distintos servicios de salud. En

