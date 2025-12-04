La Xunta pide diálogo al Gobierno para cubrir el personal de la Policía Autonómica

Policía Autonómica

La falta de diálogo entre la Xunta y el Ministerio del Interior está impidiendo cubrir las plazas pendientes y completar el cuadro de 500 agentes -actualmente con 338- de la Policía Autonómica (UPA). Por ello, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, confirmó que en un encuentro en el que participó el director xeral de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, se comunicó a los representantes del Gobierno «a total disposición da Xunta para avanzar nas negociacións e acadar un acordo avalado por ambas as partes», y advirtió también que, ante la bajada de agentes, no es posible garantizar la prestación de servicios que no son competencia autonómica, siendo así necesario que se haga cargo de ellos Interior, como autoridad competente.

Por ejemplo, esta situación se da en los casos de violencia de género. Aunque son competencia estatal, la Xunta lleva colaborando desde el 2016. «As UPA doutras comunidades non prestan esta protección como se fai en Galicia, motivo polo que o Ejecutivo autonómico cre que o Goberno estatal ten motivos máis que suficientes para chegar a un acordo consensuado, dado que está a colaborar con servizos que corresponden ao Estado», afirmó el conselleiro.

La falta de refuerzos eleva la media de edad de la Policía Autonómica a 50 años Xosé Gago

Al hilo de esto, Calvo insistió en que no es voluntad de la Xunta «que a UPA reduza funcións, pero, de seguir a diminución de efectivos e non contar coa colaboración por parte do Goberno central, están a abocar a que a unidade só poida asumir a prestación dos servizos de competencia autonómica».

Varios meses esperando una respuesta

Desde la Xunta han criticado que llevan nueve meses esperando una respuesta a la propuesta formulada para firmar un convenio y cubrir las vacantes. En ella, el Ejecutivo autonómico reclama que las condiciones vigentes continúen para los agentes actuales, y las nóminas correspondientes a la cobertura de las nuevas plazas se asuman según las condiciones del Gobierno.

Actualmente, el Estado paga los salarios, la productividad de los policías y el resto de costes de funcionamiento de la unidad policial, mientras que ahora «esíxese asumir as nóminas ao 50% e que os gastos de funcionamento sigan correndo a conta da Xunta, o que supón multiplicar por tres o presuposto autonómico destinado á UPA, provocando a redución dos efectivos da unidade en edificios administrativos», afirmó el Ejecutivo autonómico.