El Tribunal Supremo priva a Laureano Oubiña de su indemnización de 15.000 euros por «Fariña»

Laureano Oubiña en el primer juicio por su demanda contra la serie «Fariña», que tuvo lugar en Vilagarcía Martina Miser

El recorrido de la demanda que Laureano Oubiña interpuso en el 2020 contra A3 Media, Bambú Producciones y Netflix por el trato que Fariña dispensó a su figura acaba de recalar en el Tribunal Supremo. Y, a diferencia de lo que ocurrió en el escalafón anterior, cuando la Audiencia Provincial de Pontevedra aceptó parcialmente sus argumentos, en esta ocasión el tiro le ha salido por la culata al antiguo rey del hachís en Galicia. La Sala de lo Civil rechaza el recurso que había presentado el propio Oubiña contra aquel dictamen y acepta, sin embargo, los que defendían la cadena de televisión, la productora y la plataforma de streaming que facturaron y emitieron la serie. Ni intromisión en la intimidad personal de Oubiña por la recreación de una escena de contenido sexual, como sí había apreciado la Audiencia, ni vulneración de su derecho al honor por lo que se narraba en el trabajo audiovisual. Si entonces se le reconoció al de Cambados el cobro de quince mil euros por el breve escarceo subido de tono que motivó sus protestas, esa indemnización queda ahora anulada.

Las razones que el Supremo esgrime para tomar esta decisión son diversas. Por una parte recuerda que Oubiña es un personaje público que ha sido condenado a elevadas penas de prisión por narcotráfico. Que una escena dentro de una serie lo relacione con la cocaína, en lugar del hachís que lo hizo célebre y por el que fue encarcelado, no le parece al tribunal motivo suficiente para considerar golpeado su derecho al honor. Entre otras cuestiones, porque, con una trayectoria como la suya, algo así difícilmente podría menoscabar de forma relevante su reputación.

En cuanto al encuentro sexual dramatizado, la resolución concluye que no hace más que mostrar una conducta íntima, propia de una relación de pareja. Y que lo hace sin recrearse en ella, a la vista de que los actores permanecen vestidos, únicamente se muestra la parte superior de sus torsos y la secuencia, que apenas dura unos segundos, se integra de forma natural en el relato.