Antonio López, reitor da USC: «O modelo actual de Medicina non se pode manter, ou descentralizamos ou haberá máis facultades»

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

O reitor da USC, Antonio López, onte no seu despacho de San Xerome
O reitor da USC, Antonio López, onte no seu despacho de San Xerome SANDRA ALONSO

López dase un prazo de dúas ou tres semanas para negociar co centro un acordo que poidan ratificar as tres universidades

02 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Antonio López (Barreiros, 1964) encara o fin do seu mandato como reitor da USC cun conflito sen pechar, Medicina, logo de que a facultade rexeitase o acordo dos reitores. Pero é optimista: «Imos ver se

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 90% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 meses Suscríbete