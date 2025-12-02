La oposición carga contra la Xunta por el informe de la Valedora y el PPdeG achaca los problemas a incumplimientos del Gobierno central

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, muestra el informe anual que le presentó, en formato digital, la Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño. XOAN A. SOLER

La valedora do pobo, Dolores Fernández Galiño, presentó este martes en el pleno del Parlamento de Galicia su informe anual, correspondiente al 2024, que ya había sido entregado al presidente de la Cámara, Miguel Santalices, antes de ser debatido en comisión.

El informe, que entre otras carencias denuncia el problema crónico de la falta de médicos de atención primaria, recoge más de 16.000 quejas y un aumento de los asuntos hasta más de 4.100, la cifra más elevada gestionada en la historia de la institución.

Todos los grupos agradecieron a Fernández Galiño su trabajo. Pero el informe, como era de esperar, dio motivos a los partidos para mostrar la división entre Gobierno y oposición. Para la segunda, el texto, que recoge numerosas quejas por el funcionamiento de los servicios públicos, evidencia la «mala xestión» de la Xunta que preside Alfonso Rueda.

Así lo destacó Óscar Insua, parlamentario del BNG, para quien el documento es la «proba do algodón» del supuesto mal trabajo del Ejecutivo gallego porque el motivo de las quejas ciudadanas es el mismo que en otros años.

Insua acusó al Gobierno autonómico de practicar el «ruedismo», una técnica del ciclismo que consiste en seguir la estela del corredor anterior. Afirmó que es es precisamente lo que ocurre entre el PP nacional y el gallego, que opera a las órdenes, «a rebufo», de lo que digan en Génova.

Insua recordó que el puesto de la valedora está caducado desde hace más de un año y reclamó su renovación. Consideró que la situación actual es un incumplimiento de la ley que ve como «o máis ultra da democracia».

La parlamentaria socialista Paloma Castro coincidió con Insua en que el informe muestra como las «carencias» de gestión de la Xunta siguen siendo las mismas «ano tras ano». El informe «non mostra nada novo baixo o sol», dijo antes de acusar al Ejecutivo de limitarse a la «propaganda» para justificar la falta de acción.

Castro apuntó a las quejas en el informe por el funcionamiento del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) y señaló que justificarían incluso una huelga del personal.

La viceportavoz del PPdeG, Paula Prado, achacó las dificultades en ese y otros servicios a los incumplimientos en materia de financiación del Gobierno central. Prado centró su discurso en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de «colonizar» el poder de forma progresiva, de provocar una situación de «emerxencia democrática» y de haber perdido el respeto por la Justicia.