María Dolores Fernández Galiño, nueva valedora do Pobo Salió elegida con los votos del PP y el PSdeG, ya encabezado por Gonzalo Caballero

La Voz de Galicia

Santiago 31/07/2019

El Parlamento de Galicia ha elegido a la María Dolores Fernández Galiño como nueva valedora do Pobo, tras la renuncia de Milagros Otero. La magistrada tuvo el respaldo de los diputados del PPdeG y del PSdeG, que estrenaban líder parlamentario. Gonzalo Caballero se sentó en el lugar que hasta ahora ocupaba Xoaquín Fernández Leiceaga, que hizo de cicerone en sus primeros minutos como diputado. Junto al secretario general de los socialistas gallegos también prometió su cargo María Teresa Porrit, ya que ambos sustituyen a Abel Losada y Juan Díaz Villoslada, que se han ido a la política local en Vigo y A Coruña, respectivamente. Como suele ser habitual, ambos fueron recibidos con aplausos de todo el hemiciclo, aunque el presidente de la Xunta no entró en el mismo hasta que acabó la bienvenida.

Fernández Galiño, que no estaba en la tribuna de invitados, obtuvo 51 votos a favor -necesitaba 45- a los que hay que sumar 18 en blanco y dos nulos que no dan los 75 diputados de la Cámara gallega porque había cuatro ausencias, entre ellas la de la portavoz del BNG, Ana Pontón. Los diputados que no votaron afirmativamente, de En Marea y del grupo Mixto, justificaron previamente su postura por la falta de consenso para el nombramiento, que pactaron en exclusiva populares y socialistas. Al igual que ocurrió con el último equipo rector del Valedor do Pobo, el PSdeG se ha reservado la elección de la vicevaledora, puesto para el que han escogido a la veterana política María Xosé Porteiro, que ejerció como parlamentaria y concejala en Vigo durante varios años. A ambas les une su cercanía al movimiento feminista y el interés por los derechos sociales.

El pleno extraordinario que dará paso a unas semanas de asueto político hasta que los diputados retomen la actividad en septiembre también está debatiendo la Lei de patrimonio natural, que saldrá adelante con los votos del PP.