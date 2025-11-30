La Xunta valora crear más centros específicos para acoger a menores migrantes

Una concentración vecinal frente al edificio de Prodeme, en Monforte, donde la Xunta alojará a 80 menores inmigrantes. CARLOS CORTÉS

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, anunció que la Xunta está dispuesta a evaluar la apertura de más centros específicos para la acogida de menores migrantes no acompañados, centros similares al habilitado recientemente en Monforte de Lemos. Entiende el compromiso de Galicia con la acogida, pero matiza que la comunidad debe actuar «en la medida de sus posibilidades», señalando que el sistema ordinario no cuenta con plazas suficientes para absorber la llegada de 317 menores, como prevé que ocurra el Gobierno central.

García explicó en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, que esta medida se considerará si se completa el aforo del centro lucense, que cuenta con 14 plazas ocupadas de las 80 disponibles. No aclara si en Monforte seguirán más de 15 menores, que es la cifra máxima que el Gobierno permitirá para tener en un mismo centro, con el fin de evitar guetos para estos niños llegados muchas veces en condiciones que ponen en peligro su vida.

También acusó Fabiola García al Gobierno central de «imponer» estos traslados sin facilitar los recursos necesarios, y también responsabilizó Ejecutivo estatal de las demoras actuales en el sistema de dependencia.

La titular de Política Social habló además de las demandas de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) sobre el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), sobre el que los concellos piden más dinero al Gobierno autonómico para hacer frente a la creciente demanda de un servicio que permite a las personas mayores residir más tiempo y de forma independiente en su entorno.

La conselleira ha avanzado que convocará una nueva reunión para continuar la negociación, pero recordó que la Xunta ya ha propuesto un incremento del 33 % en la financiación para lo que resta de legislatura.

Y sobre el reciente cierre de dos residencias de mayores por falta de condiciones mínimas para albergar a personas, García negó que responda a una privatización de plazas, y justificó la decisión por los informes de la inspección, que alertaban de la falta de condiciones mínimas.