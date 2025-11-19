Llegan a Monforte los primeros cinco residentes del centro para menores extranjeros

El edificio en el que se acaban de instalar los primeros menores está en el barrio monfortino de O Malvarón CARLOS CORTÉS

El centro para menores extranjeros de Monforte está ya en funcionamiento. El edificio recibió este miércoles a sus primeros cinco residentes. Los demás irán llegando de forma progresiva, hasta completar las 80 plazas de las que disponen estas instalaciones.

La entrada de estos primeros cinco inquilinos llega dos meses después de que la Consellería de Política Social anunciase que Monforte era la localidad elegida para abrir el primer centro específico en Galicia para acoger menores extranjeros. El inmueble elegido tiene cinco plantas de altura y se encuentra en el barrio de O Malvarón, en la periferia del casco urbano de Monforte y cerca de dos grupos de viviendas sociales construidos uno a mediados y otro a finales del siglo XX.

El edificio había sido construido hace 15 años por la asociación Prodeme, que trabaja en Monforte por la integración social y laboral de personas con discapacidades intelectuales. La asociación quería dedicarlo a viviendas tuteladas para matrimonios mayores con hijos con alguna discapacidad, pero no había conseguido todavía un acuerdo de financiación con la Xunta.

Lo que hace ahora este colectivo es ceder el uso del edificio a la Consellería de Política Social, pero no se encargará de su gestión. Ese trabajo le corresponde a la fundación Samu, comisionada para ello por la consellería. Samu tiene ya trabajando sobre el terreno al personal que atenderá a estos menores. Su plantilla irá creciendo a medida que se vaya incrementando el número de menores residentes en este centro.

Los chicos que acaban de llegar a Monforte vienen del centro de primera acogida de Barro, en el que los menores siempre pasan un tiempo hasta que la Xunta decide su ubicación definitiva. Y forman parte del grupo de 317 procedentes de centros de inmigrantes situados en Canarias y que el Gobierno central asignó a Galicia.

La decisión de abrir este centro provocó una importante polémica política, porque tanto el BNG como el PSOE sostienen que estos menores tienen que ser alojados en centros más pequeños.

También desató la oposición abierta de Vox, que se opone a la entrada de menores extranjeros y que convocó en Monforte una concentración de protesta que se desarrolló el 23 de septiembre en medio de una fuerte tensión con contramanifestantes antirracistas.

Solo dos días antes, el 21 de septiembre, personas desconocidas arrojaban contra el edificio dos cócteles molotov que provocaron un incendio en la planta baja.

Finalmente, el 11 de octubre unas 120 personas convocadas por vecinos del barrio se concentraron frente al edificio para pedir que abra como residencia, como estaba inicialmente previsto, y no como centro para menores extranjeros.