El BNG pedirá en el Congreso que no suban los peajes de la AP-9 el año que viene

Tráfico en la AP-9 JOSE PARDO

El único diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, llevará al pleno de la Cámara una iniciativa en la que reclamará al Gobierno central que en el 2026 no se suban los peajes de la AP-9. En un comunicado, Rego explica que la infraestructura está «sobradamente amortizada» y no justifica la subida de tarifas que se pone en marcha cada 1 de enero.

Entiende el nacionalista que el Gobierno tiene una alternativa: negociar con Audasa, la empresa concesionaria del servicio, o asumir el coste para que los usuarios no tengan que pagarlo. El problema es que esta segunda opción obliga a incluir una partida en los Presupuestos Generales del Estado, ley que está muy lejos de ser aprobada. Actualmente, los algo más de doscientos kilómetros que hay entre Ferrol y Tui cuestan 26,85 euros por sentido.

Asimismo, la iniciativa impulsada por el partido nacionalista gallego urge también al Gobierno a poner en marcha los trámites para anular definitivamente la prórroga de la concesión a Audasa, efectuada durante la presidencia de José María Aznar y declarada nula por la Comisión Europea al haber sido realizada sin el debido concurso público. «Siguen financiándose lucros millonarios de los titulares de la concesión con cargo a fondos públicos de una infraestructura que en este momento debería ser ya pública y libre de peajes», resalta Rego, que ha instado al Ejecutivo central a que asuma la gestión directa de la AP-9, suprima los peajes y transfiera a la Xunta la titularidad de esta autopista.