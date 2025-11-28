Un tercio de la AP-9 y de las dos autopistas autonómicas gallegas pasan a ser propiedad de fondos suizos
La helvética Swiss Life, propietaria de compañías de seguros, pasará a ostentar el 37,60 % de las acciones de Itínere29 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Ni un mes ha transcurrido desde el último movimiento accionarial en la empresa matriz de la autopista AP-9 y las dos sociedades que se reparten el total de las acciones de Itínere han acordado otra