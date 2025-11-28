La gestión de los permisos de Patrimonio por parte de los Concellos enfrenta a la Xunta con la Fegamp

Varios peregrinos recorren un tramo del Camino de Santiago, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

Los cambios normativos que habilitarán en enero a los concellos para valorar si determinadas intervenciones en el entorno del Camino o de bienes protegidos —hasta ahora era una competencia que ejercía en exclusiva la Xunta— han enfrentado en las últimas horas al Gobierno gallego con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y han abierto una grieta en el seno de la propia entidad que aglutina a los ayuntamientos gallegos.

La Fegamp censuró este jueves que la transferencia de competencias, que a su juicio «supón unha maior carga de traballo», se lleve a cabo tramitando una reforma «que non foi consultada, negociada nin acordada cos concellos». Pero la Xunta se opone a estas afirmaciones. Fuentes de la Consellería de Cultura precisaron ayer que las modificaciones que entrarán en vigor el 1 de enero «non se trata dunha delegación de competencias, senón de axilizar o procedemento para reducir os tempos de espera, tanto por parte da cidadanía como das institucións».

En contra de lo expuesto por la Fegamp, Cultura añade que los cambios sí se trasladaron a los municipios en «catro reunións, unha por cada provincia» a las que acudieron, cifran, el 80 % de los Ayuntamientos convocados y en las que estuvieron presentes el propio conselleiro del ramo, José López Campos, y el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes. «O retorno acadado [nas reunións] foi positivo, amosando a maioría dos alcaldes a súa conformidade cuns cambios pensados para mellorar a burocracia dos concellos», añaden en Cultura.

La cuestión también ha generado un cisma en el seno de la Fegamp. Fuentes de la entidad criticaban este viernes que no se convocase oficialmente al organismo para que acudiese a las reuniones, como sí, dicen, ocurrió con otro tipo de modificaciones legales que afectaron a los Concellos. Sin embargo, frente a la posición mostrada desde la presidencia de la entidad, el vicepresidente de la Fegamp y alcalde de Poio, el popular Ángel Moldes, salió en defensa de una medida que, dijo, «os concellos levan anos reclamando».