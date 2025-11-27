La Fegamp censura que la Xunta delegue a los concellos los permisos de Patrimonio sin aportar los recursos necesarios

Obras en el entorno del Camino de Santiago, en una imagen de archivo. XOÁN A. SOLER

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha enviado a los grupos parlamentarios unas alegaciones en las que censura que la Xunta delegue las competencias para emitir permisos de Patrimonio en el territorio histórico del Camino de Santiago y en el entorno de bienes protegidos sin consultarlo antes con los Concellos y sin aportarles la financiación necesaria para asumir esa nueva responsabilidad.

La transferencia de competencias —que será efectiva el 1 de enero—, supondrá que los Concellos tengan que valorar, al tramitar una licencia, si determinadas intervenciones son adecuadas con la protección que se exige en el entorno de las rutas jacobeas y de los bienes con protección estructural o ambiental.

Hasta ahora, era la Xunta quien tenía la última palabra para emitir una autorización en esos casos. Pero desde enero, la Consellería de Cultura solo mantendrá sus competencias en el propio trazado de las variantes del Camino, en las parcelas que lindan estrictamente con él y en el patrimonio artístico y arqueológico y en los bienes propiedad de la Iglesia Católica. También en los bienes con protección integral.

En las alegaciones presentadas por la Fegamp a la ley de acompañamiento de los Presupostos, el organismo arguye que este cambio normativo «supón unha maior carga de traballo para os concellos» y que tendrán que desarrollar esos trámites «sen o financiamento correspondente, malia tratarse dunha competencia exclusiva da Xunta, que procede á súa delegación sen achegar os recursos necesarios».

En el documento enviado a los grupos parlamentarios, la entidad también critica que se deleguen esas competencias sin consultarlo antes con los Ayuntamientos. «Trátase dunha reforma de moita transcendencia que non foi consultada, negociada nin acordada cos concellos a través da Fegamp», rezan las alegaciones presentadas.