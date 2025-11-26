El Parlamento pide por unanimidad un 15% más de plazas en Enfermería al Gobierno

CEDIDA

El Parlamento Gallego ha solicitado al Gobierno, de forma unánime y mediante una solicitud a la Xunta, que adopte las medidas necesarias para aumentar en un mínimo del 15% la oferta de plazas de nuevo ingreso en los estudios universitarios de Enfermería en Galicia y que este aumento venga con una «financiación suficiente».

Sobre el hecho de que sea el Ejecutivo el que aporte financiación, el PSdeG y el BNG se mostraron reticentes aunque, en términos generales, esta iniciativa fue apoyada por el conjunto de grupos el miércoles pasado. Sendos partidos también fueron críticos con las condiciones de los contratos que sufren las personas que se titulan en este grado, lo que, en algunas ocasiones, provoca que trasladen su talento a otros lugares.

Los motivos expuestos por los populares en la Reunión da Comisión 4ª: Educación e Cultura parten desde un contexto en el que «España aínda se atopa por debaixo da media europea na ratio de persoal de enfermaría por habitante». Ante este panorama, destacaron que «Galicia leva anos traballando para reverter esta situación e, desde o 2008, o número de profesionais de enfermaría no sistema sanitario galego medrou un 20%, con especial énfase na atención primaria, onde a comunidade supera a media estatal».

Para ello especificaron la importancia de una implicación directa del Gobierno para garantizar el incremento deseado de la oferta de plazas de nuevo ingreso y el desarrollo «de manera coordinada» con las comunidades autónomas con el Sistema Universitario para garantizar el número suficiente de profesionales para mantener y mejorar la calidad del sistema sanitario del país.

Según Julio García Comesaña, del PPdeG, solo falta que el Ejecutivo de luz verde para que las facultades gallegas cuenten con ese aumento de alumnos . Según García —que fue conselleiro de Sanidad hasta el año pasado—, el porcentaje de enfermería con plaza en primaria supera el 90%.