Heriberto García Porto, secretario xeral de Vivenda e Urbanismo: «Ahora solo puede acceder a la vivienda un 20 %, hay que volver a precios asumibles por la clase media»

Xosé Vázquez Gago
X. Gago SANTIAGO / LA VOZ

SANDRA ALONSO

Defiende la estrategia de la Xunta de aumentar la oferta para que el grueso de la gente deje de estar «fuera del mercado»

23 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Heriberto García Porto (Monterroso, 1963) es secretario xeral de Vivenda e Urbanismo y director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), con el que está vinculado desde 1989. —Hace un año criticó la cooperación

