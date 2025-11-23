Heriberto García Porto, secretario xeral de Vivenda e Urbanismo: «Ahora solo puede acceder a la vivienda un 20 %, hay que volver a precios asumibles por la clase media»
Defiende la estrategia de la Xunta de aumentar la oferta para que el grueso de la gente deje de estar «fuera del mercado»23 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Heriberto García Porto (Monterroso, 1963) es secretario xeral de Vivenda e Urbanismo y director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), con el que está vinculado desde 1989. —Hace un año criticó la cooperación