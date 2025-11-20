El Ministerio del Interior publicará un informe sobre la ciberdelincuencia de violencia machista denunciada

Explicaba la magistrada Esther Erice, hasta hace unos días presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que la violencia machista es una, pero las manifestaciones y formas en que se manifiesta son múltiples. En la actualidad, no hay duda de que los casos se han incrementado y, en especial. en los medios digitales. Pero lo cierto es que, hasta ahora, no se pueden analizar ni cuantitativa ni cualitativamente los delitos contra la mujer que se cometen online.

Solo hay estimaciones, no se sabe cuánto ni cómo se producen. Eso cambiará en unas semanas porque el Ministerio del Interior publicará un informe sobre la ciberdelincuencia de violencia machista. Lo anunció esta mañana la comandante de la Guardia Civil y jefa de área de la Secretaría de Estado de Seguridad, María José Garrido Antón. Especialista en violencia de género digital, explicó en un congreso organizado por la Asociación de Periodistas de Galicia en Santiago sobre ciberviolencia machista que hay una cifra oculta de estos delitos y también inconsciente, al no reconocerse ciertas conductas como violencia.

«Se están normalizando conductas que violan los derechos fundamentales», afirmó Garrido, que puso como ejemplo cuando se revisan wasaps, que no se identifica como acoso telemático. Por eso insistió en que todas las personas estén formadas en competencias digitales. Las otras dos participantes en el coloquio, la fiscala delegada de Violencia sobre la Mujer en Galicia, Elena Steinger Doallo, y la magistrada titular de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Belén Rubido, centraron sus intervenciones en cómo las tecnologías y las redes sociales influyen en la vida de las nuevas generaciones.

«Muchos niños y adolescentes no conocen ni lo que es la privacidad, ni la intimidad, ni la consecuencia de poner a disposición de terceros, de empresas y de plataformas datos que, para los que no somos nativos digitales, es algo absolutamente irrenunciable», indicó Steinger, que recomendó la formación para que identifiquen y protejan esos datos.

Belén Rubido dimensionó la gravedad de la violencia machista con las prisiones permanentes revisables que se fallaron en Galicia: cuatro de ellas estaban relacionadas con la violencia sobre la mujer. También apuntó que la violencia entre los jóvenes se está infiltrando de manera peligrosa: «La mitad de las denuncias por violencia sexual son de mujeres de 0 a 25 años».

María José Garrido insistió en esta idea y aseguró que entre los homicidios que investigan cada vez hay más componentes cibernéticos: «Hubo un caso en el que el asesino envió el martes un mensaje a su víctima de que la iba a matar y el jueves lo hizo». Además de formación, apuntó que con muchas víctimas el problema está en la gestión emocional.