Esther Erice, magistrada experta en violencia machista: «Me preocupa el aumento de la violencia vicaria y de los crímenes en las zonas rurales»

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

La magistrada experta en violencia machista Esther Erice
Cree que los juzgados comarcalizados que se crearán en Santiago y Ourense mejorarán la atención de las víctimas, pero advierte: «Si la evaluación no es positiva, habrá que tomar medidas»

20 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La magistrada Esther Erice dejó a comienzos de este mes la presidencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Este miércoles, como previa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra

